Guendalina Canessa contro Carlitadolce, scatta la lite: “Penosa, patetica, vergognati”

Carlitadolce torna a far parlare di sé: il motivo

Sicuramente tutti coloro che navigano su YouTube conoscono Carlitadolce. Quest’ultima è una ragazza molto semplice che insieme alla sorella Nancyamara fino a qualche tempo fa consigliava ai suoi seguaci dei prodotti carini e buoni come dicevano entrambe.

Negli ultimi anni, però, l’influencer di origini campane è abbastanza cambiata, non solo perché è cresciuta, ma anche dei video che spesso posta sul suo canale. Ad esempio, qualche giorno fa la diretta interessata ha risposto in modo davvero bizzarro ad una seguace che le ha domandato come potesse conquistare il suo ex fidanzato Dario Del Re.

L’affondo di Guendalina Canessa alla Youtuber

In quell’occasione Carlitadolce sul noto social network ha risposto in questo modo: “Dicono che gli uomini dopo di me non riescono a trovare nessun’altra, d’altronde come si può superare una Dea, dopo essere saliti nell’Olimpo è difficile tornare tra la gente comune”.

La replica della Youtuber è stata ripresa dalla pagina Instagram di Trash Italiano e sotto al post in questione l’ex gieffina Guendalina Canessa ha commentato in modo forte: “Ma questa che pena mi fa. Ma come si fa ad essere così sfi**ta e patetica?”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

La rabbia di Carlitadolce nei confronti della Canessa

Come era prevedibile, la 38enne Carlitadolce non è rimasta a guardare. Infatti, la nota Youtuber si è scagliata contro l’ex gieffina Guendalina Canessa mettendola a tacere. “Ma parli di te scusa? Ma tu oltre a commentare tutte le foto di Trash cosa fai esattamente? Non ho parole. E menomale che tra donne ci dovrebbe essere solidarietà! Mi hanno chiesto come provarci col mio compagno cosa avrei dovuto rispondere? Ma le leggi le cose prima di commentare? Sei vergognosa“, ha tuonato la ragazza.

Arriverà la replica da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello? Ebbene sì, anzi sono arrivate le scuse pubblicamente: “Mi scuso profondamente con @carlitadolce l’avevo scambiata per un’ altra ragazza con cui ho litigato!! Carlita è SUPER!!!! Non mi permetterei mai di scriverle una cosa del genere!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Perdono!! Le offrirò come minimo una cena 🥰”.