Pierpaolo Pretelli blocca Giulia Salemi, lei : “Mi ha obbligata a cancellare un video”

Pierpaolo fa cancellare una Storia IG a Giulia: il motivo

Chi segue Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sa perfettamente che i due ex gieffini sono in vacanza, Nonostante il momento di relax e divertimento, i due fidanzati non perdono tempo per avere qualche scaramuccia. Ovviamente si tratta di piccoli battibecchi ironici, che la coppia prontamente condivide sui loro rispettivi canali social.

Ad esempio, nelle ultime ore l’ex Velino di Striscia la Notizia avrebbe censurato un video alla sua dolce metà per un motivo che ha fatto sorridere i sostenitori dei Prelemi. “Ho fatto una storia e mi ha obbligato a cancellarla perché mi ha detto: ‘Ho la panza’. Che coraggio!”, ha fatto sapere l’influencer italo-persiana mentre era a letto con il 31enne lucano. Poi, sempre scherzando la donna ha detto anche: “Questo posta le mie storie dove dico una battuta per ridere e viene pure ripresa ovunque per colpa sua e poi… ma veramente”.

L’ex gieffina ha dei problemi con un branzino

I Prelemi al momento si trovano in vacanza in Sardegna. Nella serata di lunedì Giulia Salemi pare abbia avuto un problema col branzino al sale che ha mangiato. Infatti, nelle Stories che l’influencer italo-persiana ha postato su Instagram la si vede mentre è intenta in modo goffo a a pulire il pesce.

A quel punto è intervenuto il fidanzato Pierpaolo Pretelli che ha ironizzato in questo modo: “Giulia pesi massimi, dai sculaccialo”. La figlia di Fariba Tehrani, impegnata a pulire il branzino, ha poi rincarato la dose ironizzando così: “Dovrei fare così quando sono arrabbiata con te”.

Giulia Salemi fa sapere ai seguaci di essere rimasta sé stessa

Nel frattempo, Giulia Salemi ha condiviso un nuovo post su Instagram dove ha parlato un po’ di sé stessa. nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha fatto sapere ai follower di essere rimasta sé stessa nonostante il successo e la popolarità ottenuta, ma anche l’amore trovato. “È cambiato tutto ma non è cambiato niente”, ha asserito l’influencer italo-persiana che è felice al fianco dell’ex Velino Pierpaolo Pretelli.