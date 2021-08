Martina Miliddi scartata dal GF Vip, poi sbotta con i fan: “Dovete smetterla di suonare il campanello…”

Martina Miliddi non farà il Grande Fratello Vip 6

Alle 21esima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi, la ballerina napoletana Martina Miliddi vi è rimasta poco tempo. Dopo la dua esclusione, la ragazza è stata invitata a Verissimo per fare due chiacchiere con la padrona di casa Silvia Toffanin.

Dopo tale intervista, la giovane danzatrice era stata presa in considerazione per partecipare come concorrente del Grande Fratello Vip 6, ma alla fine non ci sarà nessun reality show, almeno per il momento. In questi giorni però alcuni suoi sostenitori, un po’ insistenti, hanno iniziato a suonare a casa dei suoi genitori, chiedendo informazioni sulla ragazza.

La ballerina partenopea sbotta contro alcuni seguaci

Iniziativa che ha fatto arrabbiare di non poco l’ex allieva di danza di Amici di Maria De Filippi. Per tale ragione, l’ex di Aka7even ha sbottato sul suo account Instagram, chiedendo ai follower di darsi ina moderata.

“Ragazzi io vi voglio bene davvero… Sono felice del supporto che mi date ogni giorno e sono grata per tutto questo. Però vi chiedo la cortesia di smetterla di rimanere attaccati al campanello di casa. Mi avvisano di sta roba ogni giorno e io non abito più lì. Capisco tutto quanto e sono rimasta calma, però alla centesima chiamata mi scoccio anche io. E non vorrei. Non pensate che potreste disturbare, che magari le persone hanno altro da fare? Vi voglio bene, però basta”, ha tuonato la ballerina napoletana. (Continua dopo la foto)

Martina Miliddi parla della madre

Dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Martina Miliddi è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della complicata storia con sua madre.

“Mio padre ho sempre provato ad omaggiarlo e ricordarlo con il ballo. Perché quando mi torna in mente e mi manca danzo. Quando ero una bambina mi guardava sempre ballare e si commuoveva. Adesso spero che mi stia guardando per quella che sono ora. Mia madre? Il nostro rapporto è molto complicato. Diciamo che è un legame in silenzio, non vorrei che facesse più parte della mia vita. Anche perché la mia vera mamma è la mia maestra di danza, che mi ha fatto da mamma e papà”, ha detto la ragazza.