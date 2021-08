Al Bano si prende una rivincita in Rai dopo essere stato tagliato fuori insieme alla figlia Jasmine

Al Bano si riprende una rivincita dopo l’esclusione di The Voice Senior

Ebbene sì, Al Bano in tempo di record si è preso una grossa rivincita in Rai. Qualche giorno fa, infatti, si è venuti a conoscenza che il cantautore di Cellino San Marco e la quintogenita, Jasmine Carrisi, sono stati fatti fuori dalla seconda edizione di The Voice Senior. Trasmissione a cui avevano preso parte nel ruolo di giudici lo scorso inverno.

Un’esclusione davvero misteriosa, a dire il vero, dato che il talent show condotto da Antonella Clerici aveva ottenuto dei buoni risultati dal punto di vista dell’Auditel. Una decisione che il 78enne salentino ha accolto con un velo di polemica, che aveva commentato: “Non ne so nulla...”.

Il Maestro Carrisi condurrà La notte della taranta 2021

Dopo la grande delusione sua e quella della figlia Jasmine, ora Al Bano Carrisi ha avuto la sua grossa rivincita. Si è venuti a sapere infatti che il cantautore di Cellino San Marco condurrà su Rai uno La notte della taranta 2021, evento conclusivo del festival che si tiene ogni anno a Melpignano.

A dare conferma della presenza in veste di conduttore del 78enne pugliese è stato il portale web TvBlog, che ha rilanciato la voce in rete. Tuttavia, la trasmissione televisiva non andrà in onda in diretta ma sarà trasmesso in differita.

Gli altri ospiti de La notte della taranta 2021

Infatti, la serata in questione de La notte della taranta 2021 si svolgerà il prossimo 28 agosto. Mentre su Rai Uno andrà in onda il 4 settembre a partire dalle 22.30. Il Maestro Al Bano Carrisi ha preso il posto di Sergio Rubini, che aveva condotto l’ultima edizione, mentre nel 2019 era stato il turno di Belen Rodriguez insieme a Stefano De Martino.

Ma non ci sarà solo l’ex marito di Romina Power, ma anche altri nomi di spicco insieme. Sempre il sito internet ha anticipato che, oltre al direttore d’orchestra Enrico Melozzi, ci saranno la cantante Madame e Patti Smith, la celebre artista statunitense.