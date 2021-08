Elisabetta Gregoarci, lo scatto sulla barca in bikini è da urlo – Foto

Elisabetta Gregoraci incanta ancora una volta in bikini

Dopo una carriera come modella, partita dal lontano 1997, oggi Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle donne più amate ed apprezzate della televisione. Di recente è terminata la sua esperienza a Battiti Live, dove ancora una volta ha ottenuto grandi consensi.

Nota alle cronache di gossip per la sua relazione con Flavio Briatore, da cui si è separata nel 2018, la Gregoraci è tornata a far parlare di se dopo al partecipazione al GFVip. Ma questo volta, la show girl è finita alla ribalta per uno scatto da togliere il fiato.

L’estate bollente di Elisabetta Gregoraci

Nonostante la separazione da Flavio, la Gregoraci è comunque molto legata al suo ex marito e spesso si concedono vacanze insieme e partecipazione ad eventi. Seguitissima sui social, l’ex-gieffina si sta godendo queste ultime settimane dell’estate e non perde occasione di condividere scatti coi propri seguaci.

Più volte, ha postato foto da togliere il fiato; a 41 anni d’altronde, riesce a far invidia anche ad una ragazzina. Questa volta, sdraiata su una barca, la Gregoraci mostra tutto il suo splendore: lato B in vista e micro bikini. Il tutto resto ancora più sensuale dalla sua posa… “Sembra una dea”.

La reazione esagerata dei fan

Elisabetta Gregoraci si sta godendo questi ultimi scorsi di estate su un mega yacht. La 41enne ogni giorno regala scatti molto particolari ai suoi sostenitori e anche in questo caso ha saputo sorprendere.

Sempre sensuale e mai volgare, la show girl con questa sua ultima foto ha scatenato un putiferio. Più di 80 mila i like ed inutile contare i commenti. Molte le colleghe dello spettacolo che le hanno fatto i complimenti: tra cui possiamo vedere anche quelli di Elisa D’Ospina e della sorella Marzia Gregoraci, anch’essa bellissima e che le somiglia tantissimo. Lo stesso vale anche per i maschietti.

Chissà, invece, cosa penserà Pierpaolo Pretelli chissà che, vedendo scatti del genere, Pierpaolo Petrelli che nonostante sia felicissimo con con Giulia Salemi, potrebbe avere qualche ripensamento…