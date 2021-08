Guendalina Tavassi nella bufera, lo scatto con il fidanzato crea polemiche: “E’ amico di Umberto, vergogna”

L’influencer romana nella bufera

Non c’è pace per Guendalina Tavassi che da quando si è separata da Umberto D’Aponte e continuamente al centro di polemiche. L’influencer da poco tornata dalla Grecia in compagnia del suo nuovo fidanzato è ripartita di nuovo per Formentera e l’ultimo scatto di lui ha destato nuove e clamorose indiscrezioni.

E’ amore per Guendalina Tavassi e Federico

Guendalina Tavassi e Federico Perna sono usciti allo scoperto dopo che un giovane napoletano ha lanciato lo scoop su Tik tok. Il nuovo compagno dell’influencer romana è imprenditore attivo nel ramo della ristorazione e sembrano davvero innamorati.

Nelle scorse ore, Perna ha pubblicato su Instagram uno scatto romanticissimo insieme alla trentenne e a fare da sfondo un grosso palloncino rosso a forma di cuore. Lo scatto, ovviamente, ha subito attirato l’attenzione dei fan, scatenandosi.

Da un alto, in molti sono rimasti contenti, dall’altro invece sono piovute una marea di critiche. In particolare, qualcuno ha insinuato che Guendalina abbia “tradito” Umberto con il suo amico e sulla vicenda è intervenuto proprio imprenditore, facendo chiarezza.

Le accuse dei fan e la risposta dell’imprenditore

Dando uno sguardo ai commenti sotto al post di D’Aponte in tanti hanno criticato e accusato Federico e Guendalina di aver tradito Umberto. Ecco ad esempio alcuni dei messaggi: “Federico era amico di Umberto”. “Mi vergognerei fossi in te per ciò che hai fatto. Ricorda che la vita è un karma”.

La risposta di Perna però non si è fatta attendere e senza giri di parole ha esclamato: “Io amico di Umberto? Assolutamente no. Sono una persona dai sani principi. “Io lavoro in un ristorante, non gestito solo da me. Nel locale si ordina e di conseguenza conosco tutti. Anche perché si trova nella stessa zona (di Umberto, ndr). Ma non per questo vuol dire essere amico”.

Il ragazzo ha inoltre sottolineato che fino adesso Guenda ha preferito fare silenzio su questa relazione per tutelate i suoi due figli piccoli, Cloe e Sasy. Infatti, la grande Gaia, avuta dal perdente matrimonio sapeva già tutto prima del pettegolezzo.