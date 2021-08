Uomini e Donne, video inedito della prima registrazione: torna Ida, presentata la tronista trans (VIDEO)

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne ormai sapranno, martedì 24 agosto è stata effettuata la prima registrazione del talk show pomeridiano. In questi giorni sono stati molti gli spoiler trapelati in merito e le ipotesi degli utenti del web.

Ad ogni modo, grazie alle talpine presenti all’interno dello studio, scopriamo cosa sia accaduto realmente. Innanzitutto, in tale puntata è tornata Ida Platano, ma scopriamo cos’altro è successo.

Il video della prima registrazione

La prima registrazione di Uomini e Donne è andata e sul web sono trapelati alcuni spoiler in merito a quanto accaduto. A dare qualche informazione in più sull’argomento è stato l’influencer Amedeo Venza. Grazie agli spoiler fatti da una persona di sua conoscenza che ha preso parte alla registrazione, infatti, siamo riusciti a scoprire alcune cose. In primo luogo, in tale puntata si è parlato per lo più degli esponenti del trono over.

Anche quest’anno, però, Maria De Filippi ha voluto dare luogo al trono mixato, unendo sia quello classico sia quello over. Per quanto riguarda quest’ultimo, naturalmente nel parterre era presente Gemma Galgani, la quale ha sfoggiato il suo decolleté nuovo di zecca. Questo, sicuramente, avrà generato le ire di Tina Cipollari. In studio, inoltre, era presente anche Ida Platano. A quanto pare, dunque, il flirt che sembrava essere nato con il corteggiatore Gabriele poco prima della fine delle riprese non è andato in porto. (Continua dopo il video)

La prima tronista trans a Uomini e Donne

La dama, infatti, è tornata tra gli esponenti del parterre nella speranza di incontrare il suo principe azzurro. Questo dettaglio è molto interessante se si considera che in studio potrebbe tornare anche Roberta Di Padua, rivale in amore della Platano. Ad ogni modo, per il momento non ci sono novità su di lei. Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne, però, è stata presentata anche la prima tronista.

Come circolato sul web di recente, la persona in questione è transessuale e il suo nome è Andrea Nicole. Con questa novità, la conduttrice ha voluto introdurre un importante tema all’interno del suo programma. In merito agli altri tronisti, invece, essi non sono stati ancora presentati. Quasi certamente saranno resi noti nella registrazione del 25 agosto e, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, pare si tratterà di due uomini e due donne.