Elena Morali risponde a domande piccanti: quante volte al giorno lo fa, dettagli intimi su Luigi e stoccata a Nina Moric (FOTO)

In queste ore Elena Morali ha risposto a delle domande dei fan, alcune delle quali si sono rivelate piuttosto piccanti. La dama ha soddisfatto la curiosità di molti utenti in merito al suo rapporto altalenante con Favoloso.

Nel botta e risposta, però, non sono mancati commenti inerenti l’ex di Luigi, Nina Moric. Nel dettaglio, la showgirl è tornata ad attaccare la modella facendo delle confessioni inattese.

Le domande piccanti a Elena Morali

Elena Morali sta generando molto sgomento sui social in quanto ha risposto a delle domande piuttosto piccanti. Un fan le ha chiesto di raccontare i dettagli intimi della prima notte con Luigi. La dama non si è tirata indietro ed ha detto che è stato bellissimo. Ad ogni modo, quel giorno era molto stanca in quanto era tornata da una giornata di lavoro molto intensa. Il suo intento, infatti, era quello di andare a dormire ma, purtroppo, non è stato così. In questo modo, quindi, si è consumata la loro prima notte d’amore.

Altri, invece, le hanno chiesto quante volte al giorno sia solita avere rapporti con il suo compagno. La protagonista, però, ha preferito non rispondere a questa domanda, sta di fatto che ha tergiversato sulla questione cambiando argomento. In seguito, poi, un’altra persona le ha chiesto cosa avesse di bello Luigi. Ebbene, Elena ha fatto delle allusioni abbastanza spinte dicendo di non poterlo dire.

La stoccata a Nina Moric

Ad ogni modo, dopo aver risposto a tutte queste domande piuttosto intime, Elena Morali è passata ad affrontare l’argomento delicato inerente Nina Moric. In particolare, un utente le ha detto che, in passato, la modella si era lamentata del suo ex in quanto le facesse pagare sempre di tutto. Pertanto, la persona in questione ha chiesto alla Morali se fosse così anche con lei. Elena ha subito smentito queste accuse ed ha insinuato che la Moric raccontasse solo un cumulo di stupidaggini.

Inoltre, la donna ha detto che se non si sta bene con un uomo per qualunque motivo, invece di criticarlo costantemente, basterebbe semplicemente lasciarlo. Quindi, se Nina fosse stata così male con il suo ex avrebbe potuto tranquillamente lasciarlo alla prima occasione, invece non è stato così. Al momento non c’è stata una replica da parte della modella croata. Non ci resta che attendere.