Oroscopo 28 agosto 2021: Gemelli alla ricerca di una pausa, Scorpione più energici

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 28 agosto 2021 esortano i nati sotto il segno dei Gemelli a prendersi una pausa. I Pesci devono prendersi cura di sé, mentre i Sagittario devono essere intraprendenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo è meglio mantenere la calma. Specie in amore, se avete più situazioni tra le mani, meglio fermarvi un attimo e prendere una decisione. Portare le situazioni per le lunghe non è mai un’idea brillante. In campo professionale, invece, siete tranquilli.

Toro. Un piccolo contrattempo potrebbe rendere più scocciante la vostra giornata. In mattinata potreste avere dei piccoli impedimenti, ma verso il pomeriggio la situazione diventerà sicuramente più serena. Non fasciatevi la testa prima di cadere.

Gemelli. Urge una pausa. L’Oroscopo del 28 agosto vi invita a prendervi questo fine settimana per rilassarvi un po’. Evitate di compiere scelte affrettate e lasciate che le cose seguano il loro corso. Dalla prossima settimana dovete essere più intraprendenti.

Cancro. Se in amore ci sono degli intoppi, meglio agire con cautela. Dal punto di vista personale siete un po’ agitati, mentre domenica ci sarà una leggera ripresa. Pertanto, in questo periodo cercate di essere quanto più zen possibile, altrimenti potrebbero nascere delle discussioni.

Leone. Coloro i quali stavano vivendo una relazione travagliata, o comunque con qualche problema, farebbero bene ad andarci piano. La fretta è sempre cattiva consigliera, tuttavia, in questi due giorni potreste sentirvi sicuri di una scelta. Se è dettata dal cuore, seguitela.

Vergine. I single avranno delle grandi opportunità in amore. Gli incontri sono favoriti, pertanto, fate di tutto per riuscire nel vostro intento. Le coppie stabili, invece, non possono fare a meno di lasciarsi andare a qualche momento di passione.

Previsioni 28 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso tendete a mettervi sulla difensiva per paura di farvi del male. Ad ogni modo, dovreste imparare a capire che il vero male ve lo fate da soli precludendovi delle possibilità molto interessanti. In campo professionale, invece, ci sono dei cambiamenti.

Scorpione. In questo periodo siete stati un po’ giù di corda dal punto di vista professionale. Non temete, a partire dalla prossima settimana sarete molto più attivi e intraprendenti. In amore, invece, non cedete alle provocazioni o rischierete di intavolare sgradevoli alterchi.

Sagittario. Non c’è più tempo da perdere. L’Oroscopo del giorno 28 agosto vi invita a tentare il tutto per tutto sia in amore sia sul lavoro. Non rimandate a domani tutto quello che potreste fare oggi. Anche se certe cose potrebbero sembrarvi difficili da ottenere, tentate comunque, non ve ne pentirete.

Capricorno. Le sorprese sono dietro l’angolo, non vi resta da fare altro che lasciarvi andare e vivervi le vostre emozioni con naturalezza. In campo professionale, invece, è importante avere gli occhi ben aperti. Una cosa che oggi potrebbe sembrarvi obsoleta, domani potrebbe essere geniale.

Acquario. Giornata piena di emozioni. I nati sotto questo segno vivranno delle situazioni che potrebbero mettere a dura prova le vostre certezze. Ad ogni modo, prima di commettere qualche atto scellerato sarebbe opportuno guardare a ciò che potreste perdere.

Pesci. Dedicate questa giornata alla cura di voi stessi. Sia dal punto di vista fisico sia psicologico è importante non trascurarsi mai. Solo stando bene con voi stessi riuscirete a stare bene anche con gli altri.