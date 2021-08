Uomini e Donne, online i video di presentazione dei primi tre tronisti: Matteo, Joele e Roberta (VIDEO)

In queste ore, il sito Witty Tv ha provveduto a divulgare in anteprima assoluta i video di presentazione dei primi tre tronisti del programma. Tra le clip, però, manca quello di Andrea Nicole.

Molto probabilmente, la redazione si sta preservando per ultimo il video della tronista più atipica della storia del talk show pomeridiano, ovvero, quello di una donna che prima era u uomo. Ad ogni modo, scopriamo cosa hanno rivelato i primi tre.

Il video del primo tronista di Uomini e Donne: Matteo

I fan di Uomini e Donne possono reperire online i video di presentazione dei primi tre tronisti. Il primo si chiama Matteo, ha 24 anni ed ha un accento romano. Nel raccontarsi, il giovane ha spiegato che la sua famiglia è composta da 5 fratelli e due genitori. Tutti vivono sotto lo stesso tetto e, in più di un’occasione, si sono trovati ad affrontare delle difficoltà economiche.

Malgrado questo, però, Matteo ringrazia suo padre in quanto si è sempre rialzato è rimboccato le maniche. Nel talk show pomeridiano, il giovane sta cercando una ragazza da amare e con la quale svegliarsi ogni mattina. Non cerca una modella, in quanto sono proprio le imperfezioni a colpirlo. (Clicca qui per il video)

La presentazione di Joele

Il secondo si chiama Joele, ha 26 anni ed è un addetto al controllo qualità. Anche lui è di origini molto umili, in quanto suo padre è un pizzaiolo, mentre sua madre è una cameriera. Il giovane ha messo di aver vissuto una vita abbastanza serena, tuttavia, le discussioni e i problemi non sono mancati.

La situazione ha cominciato a peggiorare nel momento in cui ha iniziato a ricoprirsi il corpo di tatuaggi e a tornare molto tardi la sera. Dal punto di vista sentimentale, invece, il giovane ha raccontato di essersi innamorato una sola volta. Dopo tre anni di relazione, però, ha scoperto la sua fidanzata a letto con il suo migliore amico. Questo gli ha fatto cadere il mondo addosso. (Clicca qui per il video)

Ecco chi è Roberta

La terza, infine, è Roberta, di anni 21. La ragazza si è definita come una persona estremamente limpida, schietta e sincera. Non è orgogliosa e non apprezza questa caratteristica nelle persone con cui si relaziona. A 14 anni, purtroppo, la sua famiglia è stata straziata da un lutto, la perdita del padre. A 18 anni è andata via di casa per andare a lavorare e questo anno si è laureata. Da questa esperienza circa una persona che le dia sicurezza e le faccia vivere l’amore che tanto desidera. (Clicca qui per il video)