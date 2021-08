Eva Henger ricoverata d’urgenza in ospedale, malore davanti alla figlia 12enne: “Credevo di morire”

Eva Henger in codice rosso in ospedale: il motivo

Nelle ultime ore Eva Henger ha fatto spaventare parecchi tutti i suoi fan. Il motivo? L’ex naufraga è stata portata d’urgenza all’ospedale Sandro Pertini della Capitale, in codice rosso. Sembrerebbe che la soubrette ungherese si sia sentita male davanti alla figlia 12enne Jennifer. Ragazzina nata dal matrimonio con il produttore Massimiliano Caroletti. QA rivelare il tutto ci ha pensato il magazine Oggi che, nel nuovo numero è contenuto una lunga intervista dell’ex diva del po*no.

A quanto pare quest’ultima ha avuto un attacco di ansia e panico potente. La donna si è accasciata al suolo ed è svenuta. Immediatamente è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Roma. “Credevo di morire, ho pensato seriamente che non avrei più rivisto mia figlia: ho temuto per la sua sorte. Ho vissuto lo sconforto, la pena, l’angoscia dell’attimo in cui ti senti che te ne stai andando; è stato terribile”, ha detto la Henger.

Attacchi di panico per Eva Henger

Stando al suo racconto, gli attacchi di panico nella vita di Eva Henger sono iniziati all’incirca vent’anni fa quando il primo marito Riccardo Schicchi si ammalò prima di venire a mancare. Una tragedia per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi che le ha lasciato il segno.

Infatti, prima la claustrofobia, dunque la paura di rimanere chiusa i posti chiusi come ascensori e gallerie, successivamente il panico. “Prima di salire in auto prendevo mezzo Lexotan”, rivelato l’attrice la settimanale diretto da Umberto Brindani.

Mercedesz Henger non ha nessun rapporto con la madre

Ma in tutto questo dov’era la figlia Mercedesz? “Purtroppo non c’è rapporto. Non mi ha cercato. Ma io ci sono sempre e ci sarò sempre per lei”, ha fatto sapere l’attrice ungherese. Tra madre e figlia i rapporti si sono raffreddati da qualche anno. L’ex naufraga tempo fa è stata protagonista nel salotto di Barbara D’Urso di una forte discussione con Lucas Peracchi, che si è visto arrivare delle accuse pesantissime.

L’ex tronista di Uomini e Donne, però, si è difeso a spada tratta. Ora la sua relazione sentimentale con Mercedesz è giunta al capolinea per un presunto tradimento. “Le cose che ho detto su Lucas, io le ho sentite da lei. Forse ho sbagliato a renderle pubbliche e di questo mi scuso”, ha fatto sapere Eva al periodico Oggi.