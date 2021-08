Paola Barale torna in televisione in un noto programma: ecco di quale si tratta

Paola Barale potrebbe tornare in televisione in pompa magna. Sul settimanale Novella 2000, infatti, è apparso un rumor secondo il quale la dama sarebbe pronta a sbarcare in un famoso programma di Rai 1.

Per l’ex di Raz Degan si tratterebbe di un ritorno trionfale in quanto è assente dal mondo della televisione da moltissimo tempo. Una delle sue ultime apparizioni, infatti, risale ad una precedente edizione dell’isola dei famosi.

Il ritorno in televisione di Paola Barale

In queste ore è stata diffusa una notizia molto interessante che riguarda Paola Barale e il suo, quasi certo, ritorno in televisione. Sul magazine diretto da Roberto Alessi, infatti, è apparso un gossip molto interessante sull’ex compagna di Raz Degan. Stando a quanto emerso, la donna sarebbe pronta a tornare nel mondo dello showbiz prendendo parte ad un talent show di Rai 1. Di quale programma stiamo parlando? Naturalmente di Ballando con le stelle.

Sul settimanale questa indiscrezione è data quasi per certa, pertanto, sembra che la partecipazione della protagonista sia alquanto ufficiale. Ad ogni modo, per avere la conferma definitiva è necessario attendere ancora un po’ di tempo. Sul profilo della showgirl e su quello del programma, infatti, non sono presenti ancora riferimenti in merito a questo argomento. Dunque, non ci resta che attendere.

Le altre anticipazioni su Ballando con le stelle

Anche l’anno scorso si vociferò di una possibile presenza della Barale nel cast, tuttavia, l’accordo non si consolidò probabilmente a causa di un problema di cachet. Si vocifera, infatti, che all’epoca lo staff e la showgirl non riuscirono a mettersi d’accordo sul compenso. Ad ogni modo, se la notizia inerente il ritorno in televisione di Paola Barale ha ancora una piccola percentuale di dubbio, però, quella sulla data d’inizio di Ballando con le stelle è ufficiale.

In queste ore, infatti, la spalla di Milly Carlucci, Paolo Belli, ha dichiarato che il talent show di Rai 1 partirà sabato 16 ottobre. Come al solito, l’appuntamento è sempre sulla stessa rete e la conduzione è sempre affidata a Milly Carlucci. Tra i giurati ci saranno: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Grande novità di quest’anno, poi, pare sia data dalla presenza di Alessandra Mussolini. Quest’ultima dovrebbe occupare il ruolo di anti-giurata. In ogni caso, non ci resta che attendere ancora un po’ per saperne di più.