Grande Fratello Vip, dama del trono over di Uomini e Donne si candida: “Ci andrei di corsa” poi nuovo indizio (FOTO)

Il riciclo di personaggi del mondo della televisione che passano da un programma all’altro c’è sempre stato e sempre ci sarà. In queste ore, infatti, una dama che ha sempre preso parte al trono over di Uomini e Donne si è candidata per il Grande Fratello Vip.

La persona in questione è Roberta Di Padua. Quest’ultima ha rivelato ai fan di Instagram di essere assolutamente propensa a cimentarsi in un’avventura del genere. A tal proposito, ha lanciato anche un appello.

Roberta Di Padua lancia un appello

Roberta Di Padua, ex dama del trono over di Uomini e Donne, si è candidata per il Grande Fratello Vip. La protagonista è di recente tornata dalle sue vacanze estive ed ha deciso di dedicarsi un po’ ai suoi fan. A tal proposito, ha aperto il box delle domande ed ha cominciato a rispondere a tutti. Tra di esse ce n’è stata una che ha generato molto sgomento. In particolare, un utente le ha domandato se avrebbe piacere a prendere parte ad un reality show, come quello di Canale 5.

La dama, senza esitare minimamente, ha risposto a tale quesito ed ha rivelato che sarebbe prontissima per cimentarsi in una simile avventura. In particolare, la protagonista ha rincarato la dose lanciando un appello ad Alfonso Signorini. Nello specifico, ha chiesto al conduttore del programma tv di prenderla in considerazione per la prossima edizione della trasmissione. (Continua dopo la foto)

Altro rebus su u concorrente del Grande Fratello Vip

Ricordiamo che il cast del Grande Fratello Vip di quest0anno ha già un ex dama di Uomini e Donne, ma non del trono over, bensì di quello classico. Stiamo parlando dell’ex tronista Sophie Codegoni. L’ipotesi di vedere un altro volto proveniente dal talk show di Maria De Filippi al GF Vip, dunque, non è così assurda. Il conduttore, al momento, sta ultimando la scelta dei protagonisti che prenderanno parte a quest’avventura,

Stando a quanto emerso, sono spuntati altri nomi ufficiali. Al momento, i sicuri sono: Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni, Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Soleil Sorgè e, proprio poco fa, la produzione ha mostrato il corpo di un uomo. L’immagine è rimasta sul profilo Instagram del Grande Fratello solo per pochi minuti. Dall’immagine il tizio in quesitone indossa una camicia azzurra e dei pantaloni scuri. Le braccia sono conserte e al polso spunta un orologio. Chi sarà mai?