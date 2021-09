Sonia Bruganelli contro Adriana Volpe, rissa per le gambe: “Se ne sono dette tutti i colori”

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe avrebbero litigato per le gambe

Prima della parte del Grande Fratello Vip 6, prevista per lunedì 13 settembre su Canale 5, emergono dei nuovi dettagli inquietanti sulle opinioniste. Infatti, stando ad una persona vicina all’ambiente, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sarebbero già ai ferri corti ancor prima di iniziare. Durante un recente incontro avvenuto negli studi di Cinecittà, in occasione del servizio fotografico per Tv Sorrisi e Canzoni, ci sarebbero stati dei malumori.

A quanto pare Lady Bonolis e l’ex gieffina se ne sarebbero dette di tutti i colori. “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto, fisico soprattutto, con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”, ha fatto sapere il blogger Davide Maggio ma anche Dagospia.

Alfonso Signorini a lavoro per completare il cast

Dopo la bomba mediatica sganciata dai due portali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono rimaste in silenzio non commentando la vicenda. Nemmeno il padrone di casa Alfonso Signorini, che è alle prese con i casting per la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Al momento il conduttore insieme agli autori del reality show stanno lavorando sodo. Stando alle ultime indiscrezione circolate in rete, nel cast ci saranno: Katia Ricciarelli e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Ma anche: Giucas Casella, Jo Squillo, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Davide Silvestri, Ainett Stephens e Manila Nazzaro.

Jasmine Carrisi al Grande Fratello Vip 6?

Negli ultimi giorni si è fatto avanti anche il nome di Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Ma non è finita qui, pare che siano state arruolate anche le nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié.

Quindi nella casa di Cinecittà dovremmo trovare: Tommaso Eletti di Temptation Island 2021, Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez, il figlio di Patrizia Mirigliani Nicola Pisu. Mentre il resto del cast al momento è top secret.