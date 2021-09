Vi ricordate di Speranza Capasso? La dama si rifà il seno e sfoggia il nuovo decolleté: le foto del prima e dopo

L’ex concorrente di Temptation Island, Speranza Capasso, si è rifatta il seno. Ad annunciarlo è stata lei stessa nel corso di una precedente chiacchierata con i fan di Instagram.

La dama ha spiegato di non essersi mai sentita a suo agio con tale parte del corpo, pertanto, ha deciso di ricorrere alla chirurgia. Curiosi di vedere le foto del prima e del dopo?

Le foto del nuovo seno di Speranza Capasso

Speranza Capasso, ex protagonista di Temptation Island, si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva al seno un po’ di tempo fa. La dama è sempre stata molto aperta con i suoi fan di Instagram, al punto che ha deciso di condividere con loro anche questa parte così privata della sua vita. Nelle IG Stories di un po’ di tempo fa, infatti, fece questo annuncio, che per lei rappresentava un traguardo importante nella sua vita. Naturalmente, come accade a tutti i personaggi pubblici, che decidono di esporsi sui social, le critiche furono molte.

Lei, però, non ha mai dato troppa importanza a tutto ciò, sta di fatto che ha sempre continuato ad andare avanti per la sua strada. Ad ogni modo, a mostrare il nuovo decolleté è stata proprio la diretta interessata. Quest’ultima, infatti, attraverso una foto su Instagram, ha fatto vedere a tutti il risultato dell’intervento chirurgico al quale si è sottoposta. (Continua dopo la foto)

Prima Dopo

Le critiche e il ritorno con Alberto Maritato

Nell’immagine in questione, la protagonista sfoggia un abito di colore rosso magenta, abbastanza scollato, proprio per consentire al decolleté di primeggiare. A colpire i fan, però, non è soltanto il volume aumentato del seno di Speranza Capasso, ma anche il sorriso finalmente ritrovato. Ebbene si, questo sembra essere un periodo davvero florido per lei. Oltre che aver raggiunto questo traguardo importante, infatti, la dama pare abbia fatto chiarezza anche nella sua vita sentimentale.

In particolare, infatti, è tornata insieme al suo compagno Alberto Maritato. I due avevano generato davvero parecchio sgomento durante la loro partecipazione a Temptation Island, specie per i comportamenti di lui. Ad ogni modo, dopo tanti tira e molla, periodo di crisi e di separazione, i due hanno deciso di riprovarci. Contro tutto e tutti, dunque, continueranno a seguire il loro cuore e a provare a trasformare questo legame in qualcosa di più importante.