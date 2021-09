Sophie Codegoni al GF Vip: “Sono famosa perché ho fatto la tronista” (VIDEO)

L’ex tronista concorrente del Grande Fratello Vip 6

Manca poco più di una settimana al primo appuntamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, il reality show di Alfonso Signorini andrà in onda da lunedì 13 settembre 2021 in prime time su Canale 5, mentre la seconda puntata è prevista per venerdì sempre alla stessa ora.

Nell’attesa, sul profilo ufficiale Instagram del programma Mediaset nella giornata di venerdì è stato condiviso il filmato di presentazione della prima seconda concoreente ufficiale. Dopo Katia Ricciarelli, ad entrare nella casa più spiata d’Italia sarà l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni al GF Vip 6, il video di presentazione

E’ quasi tutto pronto per la partenza del Grande Fratello Vip 6, lo storico reality show di Canale 5 condotto per il terzo anno consecutivo dal giornalista Alfonso Signorini. Chi saranno i personaggi più o meno famosi che varcheranno la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia? Tanti i nomi che sono circolati in rete nelle ultime settimane, ma solo poche conferme. Infatti al momento gli unici personaggi svelati sono Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni.

A tal proposito, la produzione del programma ha condiviso sui social il video di presentazione dell’ex volto del Trono classico. “Sono famosa perché ho fatto la tronista a Uomini e Donne e da lì è partito il mio percorso con i social. Tra dieci anni mi vedo realizzata perché sono una persona molto determinata, so bene quello che voglio”, ha fatto sapere la 19enne milanese. (Continua dopo il video)

Sophie Codegoni si dichiara felicemente single

Sempre nello stesso video di presentazione condiviso dai canali ufficiali del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato anche della sua vita sentimentale. La ragazza che entrerà nella casa di Cinecittà ha confidato: “Al momento sono felicemente single, ma sempre aperta all’amore. Non sono romantica, però sono innamorata dell’amore quindi se dovesse arrivare lo accoglierei a braccia aperte”.

Ricordiamo che la 19enne al Trono classico ha scelto Matteo Ranieri e una volta fuori dal dating show di Maria De Filippi la loro relazione sentimentale è durata pochissime settimane con uno strascico di polemiche.