Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? Il gesto inequivocabile:; “Quando io voglio una cosa…” (VIDEO)

In queste ore, sul profilo Instagram di Giulia Salemi sono apparsi dei video dai quali si evince chiaramente che lei e Pierpaolo Pretelli possano essere vicini alle nozze. I due hanno partecipato ad un matrimonio e, in tale occasione, c’è stato un colpo di scena.

Era da settimane che si vociferava di un possibile grande passo per i due piccioncini. Per tale ragione, scopriamo che cosa è emerso e quali sono state le considerazioni dell’influencer in merito.

Il gesto che fa sognare i fan di Giulia e Pierpaolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno per sposarsi? I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip l’anno scorso e, malgrado in molti non credevano minimamente al loro legame, pare proprio che i due stiano dimostrando a tutti quanto i loro sentimenti siano veri e sinceri. Ad ogni modo, a far pensare a molti utenti del web che i due possano essere davvero in procinto di convolare a nozze è stato un dettaglio.

Nel corso della cerimonia a cui i due hanno presenziato, Giulia ha ricevuto il bouquet della sposa. Questo, da che mondo è mondo, vuol dire una sola cosa, ovvero, l’essere vicini ad un matrimonio. Subito dopo questo avvenimento, l’influencer e il suo compagno hanno registrato dei video in cui hanno commentato l’accaduto ed hanno fomentato ulteriormente le speranze dei fan.

La replica della Salemi e di Pretelli

In particolar modo, infatti, Giulia Salemi ha detto a Pierpaolo Pretelli che, quando lei vuole una cosa, la ottiene senza indugi. Successivamente, poi, i due hanno continuato a parlare della questione e la ragazza ha alluso al fatto che, adesso, il suo compagno non potesse più tirarsi indietro. Pierpaolo, dal canto suo, è sembrato ben felice di assecondare le parole della sua dama. Pertanto, in molti ritengono che, ormai, manchi davvero molto poco al lieto evento per i due.

Ad ogni modo, prima di poter pensare a progettare un matrimonio a tutti gli effetti, bisogna attendere che Pretelli faccia una proposta ufficiale. In attesa che questo accada, la coppia si sta cimentando nell’organizzazione di casa. Nelle recenti IG Stories sono apparsi video in cui i due hanno mostrato di essere alle prese con la scelta dell’arredo. A rendere più pepata la situazione è mamma Fariba che, anche in questa circostanza, sente il bisogno di metterci becco creando delle simpatiche querelle.