Tale e quale show, presunta irregolarità sull’esibizione di Pierpaolo Pretelli, il web sbotta: ecco il motivo (FOTO)

Ieri, venerdì 17 settembre, è andata in onda la prima puntata dell’undicesima edizione di Tale e quale show e tra i concorrenti c’è anche l’ex volto del GF Vip, Pierpaolo Pretelli. Il giovane si è esibito in un brano del cantante Ricky Martin, ma il web ha notato una presunta irregolarità.

In men che non si dica, infatti, i social sono stati invasi da commenti di utenti furiosi che ci hanno tenuto a palesare una situazione alquanto incresciosa. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La presunta irregolarità su Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha appena cominciato questa nuova avventura con Tale e quale show. In tale occasione, avrà modo di dimostrare a tutti le sue doti di imitatore e, perché no, anche di cantante. La sua prima esibizione è stata piuttosto impegnativa, in quanto il protagonista ha dovuto interpretare Ricky Martin. Il giovane si è molto impegnato durante la preparazione, ad ogni modo, una volta salito sul palco, in molti si sono resi conto di una cosa lampante.

Secondo il parere di molti utenti del web, il ragazzo sarebbe stato penalizzato dagli autori. Il motivo risiede nel trucco, davvero troppo poco somigliante al cantante da imitare. Sui social, infatti, sono stati moltissimi i commenti degli utenti del web che si sono detti indignati per questa situazione. Molte persone, infatti, hanno detto che mettere semplicemente del fondotinta sul volto di Pierpaolo non l’avrebbe certamente reso simile a Ricky Martin.

Il web contro Tale e quale show

Altri, invece, ci sono andati giù in modo piuttosto pesante in quanto hanno accusato i truccatori di non essere in grado di svolgere adeguatamente il loro mestiere. Per tale ragione, lo staff andrebbe cambiato o, quanto meno, rivisto. Ad ogni modo, malgrado questa presunta irregolarità a Tale e quale show, Pierpaolo Pretelli è riuscito a classificarsi a metà classifica, ovvero, nella sesta posizione.

Il popolo del web è stato piuttosto contrario. Ricordiamo che quest’anno è stata introdotta una novità nel programma, ovvero, la presenza dei voti da casa. Attraverso i social, infatti, il pubblico può esprimere le loro preferenze e i voti andranno a sommarsi a quelli dei giudici e dei concorrenti stessi. Ebbene, Pierpaolo è stato il second più votato della serata. Proprio in virtù di questo, il ragazzo ha ringraziato tutti i fan attraverso il seguente commento.