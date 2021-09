Alberto Matano lancia una frecciatina a Barbara D’Urso e Ilary Blasi: “Quella vera” (VIDEO)

Alberto Matano contro Barbara D’Urso

Lo scorso martedì, dopo una lunga pausa estiva e un giorno di sciopero di tutti i dipendenti Rai, Alberto Matano è tornato alla guida dello storico rotocalco La Vita In Diretta. In occasione della fine della prima puntata il giornalista calabrese ha salutato il pubblico di Rai Uno in modo particolare. Infatti, l’ex mezzo busto del Tg1 ha sottolineato: “La Vita In Diretta, quella vera”.

Secondo molti telespettatori era una vera e propria frecciatina velenosa nei confronti del nuovo Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. “Grazie per essere stati qui con noi. Ci vediamo domani qui con La Vita In Diretta, la prima è andata e siamo pronti. Qui a La Vita In Diretta, quella vera. Ci vediamo domani”, ha detto l’ex collega di Lorella Cuccarini. (Continua dopo il video)

I saluti finali della 1′ puntata di #Lavitaindiretta “quella vera”, l’entusiasmo di Matano e il ridacchiare di sottofondo, sono una bella frecciata dritta dritta al “nuovo” #Pomeriggio5. #ascoltitv nel precipizio per il talk di Barbara d’Urso? Lo scopriremo tra poco! pic.twitter.com/EJjc00BfAZ — Nicola S (@nicolasavoia) September 15, 2021

Alberto Matano e le frecciate alla Blasi in collegamento con Carlo Conti

Venerdì pomeriggio Alberto Matano a La Vita in Diretta si è collegato con Carlo Conti per presentare l’edizione 2021 di Tale e Quale Show. Il giornalista calabrese ha approfittato della situazione per lanciare una frecciatina velenosa anche a Ilary Blasi e il suo Star in the Star dicendo che sarebbe andato in onda su Rai Uno.

“Tale e Quale, quello vero”. “Stasera per intrattenere e divertire tutti noi torna un grande show di Rai Uno. C’è Carlo Conti con il suo Tale e Quale. Io ho già fatto una battuta che mi riguarda e mi ripeto. Dopo La Vita In Diretta quella vera dico che ci sarà Tale e Quale Show quello vero. L’ho detto io Carlo ok?!”, ha chiosato l’ex volto del Tg1. (Continua dopo il video)

Questo tizio è gonfio di sé, se la crede, se la tira ma è un clown circense a tutti gli effetti. #lavitaindiretta #taleequaleshowpic.twitter.com/5QVWzayhUo — LE GIF DI TINA 🎀 (@Gif_di_Tina) September 17, 2021

La Vita in Diretta batte in ascolti Pomeriggio Cinque

Quella di venerdì scorso è stata l’ultima sfida in ascolti della prima settimana tra La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Il padrone di casa Alberto Matano, almeno per il momento, ha vinto tutti i giorni con un bel distacco in termini di share. Ecco perché sarà interessante scoprire se i vertici Mediaset correranno ai ripari modificando ancora una volta il contenitore pomeridiano di Canale 5. Staremo a vedere.