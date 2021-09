“Antonello Venditti è morto”: GF Vip, Francesca Cipriani e Giucas Casella commettono una gaffe

Francesca Cipriani e Giucas Casella commettono una grossa gaffe al GF Vip 6

Dopo la loro precedente esperienza in un altro reality show, ovvero L’Isola dei Famosi, venerdì scorso Francesca Cipriani e Giucas Casella si sono ritrovati per la gioia del pubblico e soprattutto del trash. In questi giorni i due gieffini hanno realizzato dei balletti tra cui quello di Pistolero di Elettra Lamborghini, ma anche hanno svelato degli aneddoti.

Resta il fatto che la coppia ha tanto un po’ di vita e spettacolo alla casa del Grande Fratello Vip 6. Sabato scorso mentre era in giardino con gli altri compagni d’avventura, la soubrette abruzzese ha domandato: “Ma Antonello Venditti è ancora vivo?“. Andrea Casalino ha risposto di sì, mentre l’illusionista ha detto: “No“.

Per la Cipriani e Casella Venditti è deceduto

Mentre si trovavano nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 6 a parlare, ad un certo punto Francesca Cipriani ha chiesto e il noto cantante romano fosse ancora in vita e Casella ha dato il meglio di sé.

“La showgirl ha domandato agli altri: “Ma Venditti è vivo?“. Una richiesta che ha colto alla sprovvista tutti quanti. Il modello ha risposto di sì, ma la risposta che ha messo un attimo d’incertezza nell’aria l’ha data il celebre mago. Quest’ultimo, infatti, ha risposto di no, nel senso che il cantante non sarebbe più in vita. Per fortuna Antonello Venditti sta bene e gode di ottima salute oggi”, ha riportato Novella 2000, la rivista online diretta da Roberto Alessi.

Francesca Cipriani si confessa al GF Vip 6

Oltre ad essere una ragazza molto solare e spesso fuori le righe, Francesca Cipriani ha anche un grande cuore. In questi giorni, parlando con altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 6 ha svelato dei particolari sulla sua vita privata.

“Ho avuto una persona che ha fatto cose brutte. Sono finita tre volte in ospedale per colpa sua, non è un mistero. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri. Ora sono molto felice con il mio nuovo compagno. Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono tanto serena”, ha dichiarato l’ex Pupa.