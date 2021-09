Il Paradiso delle signore anticipazioni 23 settembre: Ludovica si dimette, Stefania insegue un sogno

Le anticipazioni della puntata del 23 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Rocco scriverà una lettera a Maria. Qualcosa, però, sembrerà non convincere Irene, che prontamente ne parlerà con l’amica.

Su di un altro versante vedremo che Adelaide e Flora si incontreranno e la contessa ne uscirà sollevata. Ludovica, invece, messa alle strette, si troverà a prendere una decisione estrema.

Anticipazioni 23 settembre: la decisione di Ludovica

Nella puntata del 23 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Rocco si farà sentire con la sua amata, ma Irene non sarà molto convinta. La Cipriani, infatti, dirà di credere che il giovane sia troppo poco presente nella vita di Maria. La giovane, dunque, verrà assalita da mille dubbi. Ludovica, invece, si troverà a fare una scoperta difficile. La ragazza scoprirà che Marcello ha deciso di non presentarsi al Circolo all’importante serata in cui lei lo stava aspettando.

Questo gesto verrà reputato dalla giovane come una sorta di tradimento, per cui ne resterà profondamente delusa. Per tale ragione, non sapendo più come comportarsi, la Brancia arriverà a rassegnare le sue dimissioni dal ruolo di presidentessa del Circolo. Si tratta di una bella soddisfazione per tutti coloro i quali le hanno sempre remato contro. Vittorio, invece, si troverà in difficoltà.

Adelaide fa una confidenza a Umberto al Paradiso delle signore

Il direttore del Paradiso delle signore non vuole che Gabriella si senta obbligata a rimanere per risolvere a lui un problema, pertanto, nella putata del 23 settembre, ci sarà un colpo di scena. A Conti verrà in mente un’idea brillante per riuscire a far partire per Parigi Gabriella senza preoccupazioni e sensi di colpa. Stefania, invece, avrà un confronto molto interessante con Roberto Landi. I due parleranno a lungo della passione che la ragazza ha per il giornalismo.

In virtù di questo, l’imprenditore esorterà la giovane ad inseguire i suoi sogni fino in fondo. Il dibattito sarà molto motivante per la ragazza. Per quanto riguarda Adelaide, invece, la donna accetterà di incontrare Flora. Le due dame, dunque, avranno modo di confrontarsi su alcuni argomenti. Dopo aver preso questa decisione, poi, la contessa andrà da Umberto e lo renderà partecipe di questa novità. La donna non potrà fare a meno di rivelare di sentirsi profondamente sollevata. Non ci resta che attendere per scoprire quale sia il motivo di questo stato d’animo.