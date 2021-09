Oroscopo 23 settembre 2021: Cancro agitati, nuove conoscenze per Acquario

Secondo l’oroscopo del 23 settembre i nati sotto il segno dei Pesci dovrebbero tenere gli occhi ben aperti. I Toro sono un po’ tesi, mentre i Bilancia devono essere un po’ più aperti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata interessante dal punto di vista delle emozioni. Siete molto socievoli, pertanto, è molto probabile che riusciate a fare nuove amicizie. Sul lavoro, invece, siate severi quando necessario

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 23 settembre denotano una certa tensione in famiglia. Se avete delle questioni in sospeso meglio chiarirle al più presto. Sul fronte lavorativo, invece, meglio non eccedere, mantenete un profilo basso.

Gemelli. In amore dovete essere più decisi e propositivi. Il partner o la partner desidera avere a che fare con persone intraprendenti, cercate di esserlo. Dal punto di vista del lavoro, invece, sono in arrivo decisioni importanti.

Cancro. Attenzione a qualche piccolo diverbio sul fronte delle relazioni. Se avete opinioni contrastanti è meglio non tirarla troppo per le lunghe. Affrontare gli impedimenti e prendete di petto certe situazioni.

Leone. La giornata si prospetta piuttosto intensa. Non impelagatevi in situazioni troppo complesse. Nella vita bisogna fare più importanza alle cose semplici. In amore ci sono delle novità.

Vergine. Le stelle sono favorevoli, ma dovete essere un po’ più audaci. Dal punto di vista delle relazioni ci soni delle questioni da rivedere, mentre sul lavoro siete piuttosto sicuri di voi.

Previsioni 23 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non dovete andare molto lontano per riuscire ad essere felici. Talvolta le situazioni sono molto più semplici di come le dipingete. Non siate troppo drastici nelle decisioni e lasciate entrare nel vostro cuore chi vi dimostrerà fedeltà.

Scorpione. Oggi va molto meglio rispetto si giorni appena trascorsi. L’oroscopo del 23 settembre denota una certa ripresa dal punto di vista fisico. Anche le relazioni potrebbero vivere una fase di miglioramento.

Sagittario. Giornata interessante sul fronte professionale. Ci sono delle sorprese in arrivo per quanto riguarda le relazioni. Cercate di essere audaci e di non reprimere i vostri sentimenti.

Capricorno. Siete ancora un po’ agitati sul fronte professionale, tuttavia, presto ci saranno delle novità. Cercate di pazientare ancora un po’ di tempo e non siate troppo polemici. Le questioni di possono risolvere anche semplicemente parlando.

Acquario. Buon momento per cimentarsi in una nuova conoscenza. Non siate troppo puntigliosi e cercate di gettarvi il passato alle spalle. Nel lavoro ci sono faccende da sbrigare ma tutto si risolverà per il meglio

Pesci. I nati sotto questo segno farebbero bene a guardarsi le spalle. Non tutti stanno agendo in modo sincero nei vostri confronti, pertanto, fareste bene a fare piazza pulita. In amore, invece, siate più attivi nel rapporto.