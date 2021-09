Oroscopo 26 settembre, classifica: idee chiare per Gemelli, Scorpione non mostrate troppo

Le previsioni dell’oroscopo di domenica 26 settembre esortano i Cancro a non mollare. Gli Ariete sono primi, mentre gli Acquario sono propositivi

Oroscopo primi sei segni

1 Ariete. Giornata estremamente produttiva per voi. Siete pieni di idee e di spirito d’iniziativa. Cercate di dedicare parte del vostro tempo alle persone care. Dal punto di vista professionale, invece, godetevi questa giornata di relax.

2 Gemelli. Buon momento sotto tanti punti di vista. In campo sentimentale avete le idee molto più chiare. Per quanto riguarda le faccende burocratiche, invece, dalla prossima settimana riuscirete a mettere a posto delle questioni in sospeso.

3 Vergine. I piccoli impedimenti quotidiani non faranno altro che rendervi ancora più forti e audaci. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 26 settembre, infatti, vi invitano a tentare il tutto per tutto in quanto questo è un momento molto positivo.

4 Capricorno. Buon momento per cimentarvi in nuove esperienze. In amore siete desiderosi di mettervi in gioco, pertanto, cercate di essere audaci. Il lavoro procede bene, ma avete bisogno di un po’ di relax.

5 Scorpione. Giornata piuttosto interessante dal punto di vista delle emozioni. Oggi vi sentite particolarmente amorevoli nei confronti degli altri. Ad ogni modo, cercate di non lasciare trapelare troppo le vostre reali emozioni se avete cominciato una relazione da poco.

6 Acquario. I nati sotto questo segno sono molto propositivi. In campo professionale questa è una qualità che sarà sicuramente ricompensata. In amore, invece, dovete essere un po’ più flessibili. Non badate troppo alle apparenze.

Previsioni 26 settembre ultimi sei segni

7 Sagittario. Mantenere un profilo basso non è una cosa che sapete fare. Di solito amate mettervi in mostra e far vedere agli altri quanto valete. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siete un po’ indecisi su una decisione da prendere.

8 Pesci. La ruota gira, pertanto, non crogiolatevi troppo sugli allori, anche se avete raggiunto qualche traguardo importante. In campo sentimentale, invece, bisogna essere audaci e farsi notare in qualche modo.

9 Leone. Le occasioni vanno prese al volo, non fatevi trovare impreparati. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siete un po’ contrariati. Forse le cose non sono andate esattamente nella direzione sperata.

10 Toro. L’Oroscopo del 26 settembre vi esorta a mettere da parte l’orgoglio. Se avete avuto qualche discussione di recente, forse è il caso di fare chiarezza. Sul lavoro siete poco concentrati e questo potrebbe essere un problema.

11 Bilancia. Qualche piccolo intoppo dal punto di vista professionale potrebbe generarvi un certo malumore. In campo sentimentale, invece, dovete essere più partecipativi. Cercate di non trascurare i vostri cari.

12 Cancro. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento un po’ contradditorio dal punto di vista dei sentimenti. La ragione vi dice di andare verso una direzione, mentre il cuore vi porta completamente altrove. Dal punto di vista professionale dovete essere pazienti. Non arrendetevi.