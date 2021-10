Oroscopo 1 ottobre 2021: Cancro fortunati in amore, Bilancia più presenti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 ottobre denotano una giornata molto positiva per i Cancro. I Leone sono sull’orlo di una crisi, mentre per gli Acquario ci sono novità sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna è leggermente contraria, pertanto, cercate di mantenere la calma. In amore potrebbe nascere qualche disguido, pertanto, cercate di tenere gli occhi aperti e l’animo calmo. Dal punto di vista del lavoro, invece, non prendete scelte affrettate.

Toro. Giornata molto interessante per quanto riguarda le relazioni. I rapporti di coppia sono favoriti, quindi, agite ora. Non temporeggiate neppure sul lavoro. Se avete delle idee brillanti dateci dentro e lottate fino a raggiungere i vostri obiettivi.

Gemelli. Un rapporto in sospeso potrebbe andare verso la risoluzione. Le stelle sono favorevoli dal punto di vista professionale, tuttavia, cercate di non essere troppo scialacquoni. Meglio essere parsimoniosi in questo periodo.

Cancro. Dal punto di vista sentimentale siete piuttosto favoriti. L’Oroscopo del 1 ottobre 2021, infatti, vi invita a pensare in grande. Se avete una storia duratura forse è il caso di fare qualche passo in più. Il lavoro, invece, procede un po’ a fatica.

Leone. Siete un po’ nervosi in questo periodo, quindi è importante stare alla larga dalle discussioni e dalle provocazioni. Potreste scattare per un nonnulla, pertanto, meglio essere cauti. Anche sul lavoro dovete essere molto diplomatici.

Vergine. Le relazioni stanno vivendo una fase di upgrade. Se state insieme da parecchio tempo, forse è giunto il momento di pensare a fare il salto di qualità., I rapporti appena nati, invece, necessitano di un bel po’ di tempo prima di decollare.

Previsioni 1 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore dovete cercare di essere un po’ più presenti. Siete molto presi dal lavoro e dalle vostre cose, pertanto, c’è il rischio di trascurare gli affetti. In campo professionale, invece, non amate le sorprese e vi piace tenere tutto sotto controllo.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 1 ottobre 2021 esortano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più flessibili. Spesso tendete ad agire in modo troppo schematico e selettivo e questo potrebbe crearvi dei problemi.

Sagittario. Buon momento per le emozioni. Se avete discusso di recente, questo è il momento giusto per chiarire. I single, invece, avranno delle opportunità davvero interessanti, non lasciatevele scappare.

Capricorno. Dal punto di vista sentimentale siete favoriti, pertanto, è il caso di agire. Nei giorni passati siete stati un po’ confusi, ma d’ora in avanti dovete guardare avanti. Sul lavoro dovrete essere bravi e abili a destreggiarvi tra i numerosi impegni.

Acquario. Cambiamenti importanti per quanto riguarda il lavoro. Non è escluso che possiate ottenere dei risultati importanti, specie se lavorate da molti anni. In amore, invece, bisogna guardarsi attorno se siete single.

Pesci. Buon momento per gettarvi in una nuova conoscenza. Il passato dovrebbe rimanere lì dov’è. Non guardatevi indietro e cercate di essere risoluti. Dal punto di vista professionale, invece, siete abbastanza propositivi e questo è un vantaggio.