Loredana Lecciso, lo scatto fa impazzire Al Bano: fan senza parole

Loredana Lecciso fa impazzire Al Bano

Con uno scatto postato su instagram, Loredana Lecciso ha mandato in delirio i fan e lo stesso Al Bano. Nonostante abbia raggiunto quasi la soglia dei 50, la show girl leccese ha nacora un fisico da urlo e può fare invidia anche ad una regazzina.

La mamma di Jasmine, infatti, nonostante nello scatto mostra qualche anno in meno, ha fatto perdere la testa a tutti e in molti hanno notato un dettaglio: la donna nel corso degli anni è rimasta sempre la stessa.

Nel 2019, la Lecciso aveva ammesso in un’intervista di non essere sempre stata soddisfatta di sé stessa: “con lo specchio ho sempre avuto un rapporto altalenante” aveva raccontato. Ma qual’ è il segreto per tenersi in forma?

Loredana Lecciso, la vecchia foto riaccende il web: “Bellissima come oggi”

Loredana Lecciso per prima cosa ama mangiare sano, quindi segue una corretta alimentazione. Inoltre, sembra che trovi nell’olio d’oliva un alleato perfetto (e non solo in cucina): “Lo uso anche sui capelli e sul corpo”.

Insomma, qualsiasi sia il suo segreto: le sue foto fanno impazzire il web, proprio come è successo adesso. Per alcuni seguaci è stato molto difficile capire che lo scatto è recente. Infatti, se la compagna di Al Bano non avesse scritto “memories” tutti avrebebro pensato che la foto è stata scattata ora.

E’ bastato poco per attirare l’attenzione del pubblico: con una foto in bikini ha infiammato gli animi dei usoi sostenitori. (Continua dopo il post)

La reazione dei fan e di Al Bano

Sicuramente il cantante di Cellino San Marco sarà molto felice di avere accanto una donna come Loredana che nel corso degli anni ha sempre mantenuto la sua bellezza e tonicità. Chissà come avrà reagito dopo aver visto questa immagine…

Intanto, sappiamo di sicuro come hanno risposto i follower. In tanti l’hanno riempita di complimenti facendole notare quanto sia rimasta praticamente uguale nel tempo. Non è difficile immaginare come Al Bano si sia innamorato di lei al primo sguardo.