GF Vip, salta la sorpresa di Lorenzo Amoruso a Manila Nazzaro, lui reagisce male: “Sono inca…” (FOTO)

Nella puntata di ieri del GF Vip ci sarebbe dovuta essere anche una bella sorpresa a Manila Nazzaro fatta dal suo compagno Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo aveva annunciato che sarebbe entrato in casa per strappare un sorriso alla sua fidanzata e anche ai fan.

Ad ogni modo, tutti i sostenitori della coppia hanno atteso l’arrivo di questo momento che, tuttavia, non c’è mai stato. La produzione del reality show, infatti, ha bloccato tale sorpresa. Scopriamo che cosa è successo e qual è stata la reazione dell’ex calciatore.

Censurata la sorpresa a Manila Nazzaro

In alcune Instagram Stories antecedenti alla puntata del GF Vip, Lorenzo Amoruso aveva annunciato che sarebbe entrato in casa per fare una sorpresa a Manila Nazzaro. Il dirigente sportivo aveva dichiarato che avrebbe avuto l’opportunità di parlare con la sua donna per farle sentire tutta la sua vicinanza e non solo. Il suo scopo era anche quello di strapparle una risata, sia a lei sia a tutte le persone che li seguono da anni e sono affezionati a loro. Ad ogni modo, tutto questo non si è verificato.

Gli utenti del web sono rimasti malissimo ed hanno provveduto a mandare dei messaggi in privato a Lorenzo proprio per chiedergli delle spiegazioni. Su Twitter, infatti, un utente ha pubblicato il contenuto di una chiacchierata intercorsa con il protagonista in cui lui si è detto adirato per quanto accaduto. In particolar modo, ha detto di essere particolarmente arrabbiato perché lo staff ha impedito la realizzazione della sorpresa.

La reazione di Lorenzo Amoruso

Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, infatti, i fan hanno atteso con ansia il momento della sorpresa di Lorenzo Amoruso a Manila Nazzaro e sono rimasti molto delusi nel vedere che sia stata cancellata. Per il momento, lo staff del reality show non ha dato alcuna spiegazione circa i motivi che li hanno spinti ad impedire la realizzazione di questo avvenimento. Molto probabilmente si è trattato di problemi di tempo e di scaletta, tuttavia, non è escluso che possano esserci anche altre motivazioni.

Nel frattempo, Lorenzo ha pubblicato su Instagram una foto in cui è presente la sua donna durante la puntata di ieri sera. Lorenzo si è limitato semplicemente a scrivere “About last night” con l’immagine di un cuore e non ha aggiunto altro. Non ci resta che attendere per capire se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda.