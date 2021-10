GF Vip, Lulù Selassié dopo la lettera della ex di Manuel: “Non me ne frega un ca**o”

Commozione al Grande Fratello Vip 6

In occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì sera su Canale 5, la reazione di Lulù Selassié alla lettera dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo si è fatta notare. Infatti, durante la lunga diretta il 26enne ha ricevuto una missiva da parte della sua ex Federica Pizzi.

A dire il vero erano poche righe che hanno commosso i numerosi telespettatori da casa e non solo. La principessina etiope, che ha un flirt con il nuotatore, ha commentato l’accaduto in tempo reale con parole che ad alcune persone hanno fatto storcere il naso.

Federica Pizzi legge una lettera al suo ex

Senza ombra di dubbio, uno dei momenti più intensi della puntata del Grande Fratello Vip 6 è stato la lettura della lettera di Federica al suo ex Manuel Bortuzzo, rimasto su una sedia a rotelle a causa di un agguato. I due ragazzi non stanno più insieme, ma hanno mantenuto un bellissimo rapporto e lei si è commossa parecchio parlando del nuotatore studio davanti ad Alfonso Signorini.

“Ti scrivo perchè è vero che ci siamo lasciati ma il nostro legame va oltre questo. Io ti conosco molto bene, ma cosa ti sta succedendo? Adesso guardandoti da casa non vedo più quella luce nei tuoi occhi, rimani sempre un gran fico ma non vedo più quel ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dove sei finito? Torna ad essere te stesso il Manuel che tutti amiamo e a cui sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori il più tardi possibile”, ha letto la giovane.

La reazione di Lulù Selassié

E se il popolo del web ha apprezzato parecchio la lettera manifestando il desiderio di un ritorno di fiamma tra i due, Lulù Selassié al GF Vip 6 ha avuto una reazione per nulla elegante.

La ragazza etiope, davanti all’invito della sorella Jessica a non fare scenate di gelosia, ha replicato sussurrando in diretta: “Non me ne frega un caz**, sono stati insieme solo tre mesi”. Frase che di certo non è sfuggita al pubblico del reality show di Canale 5.