Maria De Filippi e Ciprian Aftim hanno lavorato insieme prima di Uomini e Donne: i dettagli (FOTO)

Ciprian Aftim da House Party a Uomini e Donne

Tutti coloro che stanno seguendo la 26esima edizione di Uomini e Donne sanno perfettamente che Ciprian Aftim è uno dei protagonisti del Trono classico. Nel dettaglio, il ragazzo è uno corteggiatori della tronista Andrea Nicole Conte, ma prima di arrivare nel dating show di Canale 5 aveva già lavorato ad una produzione Fascino di Maria De Filippi.

In quale? Si tratta di House Party, una trasmissione andata in onda in prime time sulla rete ammiraglia ben cinque anni fa. Un esperimento fatto da Queen Mary durato solo tre appuntamenti e mai più riproposto sul piccolo schermo, ma in cui ha lavorato anche il modello. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Il corteggiatore di U&D parla del rapporto col suo corpo

Ingaggiato dalla Fascino PGT per realizzare House Party in qualità di modello biondo, il corteggiatore Ciprian Aftim non ha sempre avuto un bel rapporto col proprio corpo, come dichiarato in un’intervista realizzata un po’ di tempo fa.

“Sono nato in Romania, ma a undici anni mi sono trasferito in Italia per riunirmi ai miei genitori che, per questioni lavorative, avevano dovuto lasciare il nostro Paese. La passione per il benessere e la cura per il corpo è sempre stata centrale nella mia vita e l’ho resa il mio lavoro sotto più fronti. Da piccolo ero in sovrappeso e sono stato vittima di bullismo a scuola. Gli altri bambini non mi vedevano di buon occhio non solo per il mio aspetto ma anche per via delle mie origini. In quegli anni mi sono reso conto di quanto l’aspetto esteriore sia fin troppo importante per la maggior parte delle persone che ci circondano. Nel giro di un’estate persi molto peso facendo una dieta e sport e, da lì, è iniziato il mio amore per l’attività fisica”.

Ciprian confessa: “House Party? Un’esperienza bellissima”

Sempre in quell’intervista realizzata qualche anno fa, l’attuale corteggiatore di Uomini e Donne Ciprian Aftim aveva detto la sua sull’esperienza fatta a House Party. Il modello ha detto che la ricorda come un’esperienza bellissima perché ha avuto la possibilità di lavorare con professionisti provenienti da tutto il mondo e con il grande Giuliano Peparini.

“Oltre a questo, da circa otto anni, partecipo a sfilate e shooting per alcuni brand. Più volte ho ricevuto richieste per spostarmi a Milano, dove il settore della moda è più florido, ma ho sempre preferito dare più spazio al mio lavoro, alla vicinanza alla mia famiglia e, fino a qualche tempo fa, agli studi. Il mestiere del modello è qualcosa che vedo a metà tra un hobby e una professione”, aveva detto il giovane.