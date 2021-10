Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno preso in giro tutti? La segnalazione gravissima: “Chiedono soldi alla gente” (FOTO)

In questo periodo si è molto parlato della presunta rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La loro separazione, però, ha lasciato perplessi parecchi utenti, i quali non hanno potuto fare a meno di mettere in dubbio la veridicità delle loro affermazioni.

Alcuni influencer del web, tra cui Amedeo Venza, si sono scagliati contro di loro riportando segnalazioni su segnalazioni per dimostrare il fatto che stessero raccontando bugie. In queste ore è trapelata una notizia davvero grave. Scopriamo di cosa si tratta.

Le segnalazioni su Sossio e Ursula

L’influencer Amedeo Venza ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha attaccato una coppia molto famosa, che di recente è finita nel mirino a causa della loro presunta separazione. Il protagonista non è stato esplicito, tuttavia, i riferimenti sono palesemente andati a Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Nello specifico, il protagonista ha detto che, ancora una volta, aveva ragione in quanto la coppia ha finto di lasciarsi solo perché speravano di essere chiamati in qualche programma televisivo.

Questo, però, non si è mai verificato, quindi, dopo un po’ di giorni, hanno deciso di annunciare la loro riconciliazione. Il modo repentino in cui è avvenuto il tutto ha fatto nascere molti sospetti negli utenti dei social. Ad ogni modo, Amedeo è stato il più perentorio e in queste ore ha divulgato una segnalazione davvero grave. Nello specifico, ha detto che i due hanno preso in giro tutti.

Presunto grave gesto di Aruta e Bennardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, infatti, pare abbiano inventato tutta questa vicenda solo per visibilità. L’influencer ha detto di essere in possesso di prove che testimoniano le sue parole. In seguito, poi, ha anche aggiunto di sapere per certo che i due chiedessero dei compensi a tutti coloro i quali gli hanno chiesto interviste o di parlare di quanto accaduto. Venza, però, ci ha tenuto a precisare che non avrebbe mai divulgato questi contenuti in quanto troppo privati.

Insomma, qualora le accuse del giovane fossero reali, i due sarebbero davvero nei guai dal punto di vista dell’opinione pubblica. Ad ogni modo, per il momento, entrambi stanno facendo finta di niente. Se prima erano soliti replicare alle provocazioni, stavolta si sono chiusi in un rigoroso silenzio. Non ci resta che attendere per vedere se le cose cambieranno.