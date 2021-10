Famoso ex tronista di Uomini e Donne entra nella casa del GF Vip? Di chi si tratta e spoiler (FOTO)

In queste ore è appena trapelata una notizia bomba che riguarda il possibile ingresso nella casa del GF Vip di un ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo in questione è stato alla corte di Maria De Filippi qualche anno fa ed è stato molto amato.

Il suo nome è Luigi Mastroianni. Scopriamo nel dettaglio quello che è emerso e per quale motivo potrebbe entrare come concorrente nel reality show.

Il gossip sull’ex tronista di Uomini e Donne

Così come accaduto l’anno scorso, anche quest’anno al GF Vip ci saranno dei concorrente che entreranno nella casa a reality in corso, ebbene, tra di essi potrebbe esserci anche un ex tronista di Uomini e Donne. Lui è Luigi Mastroianni, il quale si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per essere stato prima il corteggiatore scelto da Sara Affi Fella e poi il tronista. Durante la sua seconda esperienza nel talk show pomeridiano, il giovane è uscito dallo studio con Irene Capuano.

La storia tra i due, però, non è riuscita a decollare e, dopo un po’ di tempo, si sono lasciati. Attualmente Mastroianni sembra essere felicemente fidanzato con un’altra donna, alquanto estranea al mondo dei gossip e dello spettacolo. Questo, infatti, ha spinto il ragazzo ad allontanarsi parecchio dai riflettori, tuttavia, sembra che le cose stiano per cambiare. Di recente, infatti, il nome del giovane è saltato fuori a Striscia la notizia.

Luigi Mastroianni al GF Vip? Web diviso in due

In particolar modo, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne entrerà molto presto nella casa del GF Vip, L’influencer Deianira Marzano ha commentato questa notizia ed ha reputato alquanto fuori luogo l’eventuale ingresso del protagonista nella casa. Il motivo risiede nel fatto che, ormai, è sparito dai riflettori da moltissimo tempo e, inoltre, non è neppure mai stato così famoso. Pertanto, non avrebbe alcun senso introdurlo come “Vip”.

Ad ogni modo, almeno per il momento lo staff del reality show non si è ancora sbilanciato sulla questione. Neppure il diretto interessato ha commentato la cosa attraverso i suoi profili social. La notizia, dunque, per ora resta solo un’ipotesi. Non ci resta che attendere le prossime puntate del programma per scoprire se questa indiscrezione verrà confermata oppure smentita. Intanto, i fan del ragazzo si augurano vivamente che il tutto sia vero.