Il Paradiso delle signore trama 15 ottobre: Tina confessa il suo segreto, Vittorio e Flora litigano

La trama della puntata del 15 ottobre del Paradiso delle signore rivela che nello shopping center ci sarà un clima piuttosto agitato. Vittorio e Flora, infatti, avranno un alterco piuttosto acceso, durante il quale interverrà anche Umberto.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Tina, finalmente, deciderà di aprirsi con Salvatore e gli racconterà il segreto che sta custodendo da tutto questo tempo. Gloria, invece, prende coscienza di una cosa.

Scontro al Paradiso delle signore tra Vittorio e Flora

Nel corso dell’episodio del 15 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Stefania si sfogherà con le sue amiche a seguito della serata disastrosa che si è verificata a casa Colombo. La fanciulla, infatti, non potrà fare a meno di raccontare alle sue amiche tutti i brutti gesti ricevuti da Gemma, la figlia di Veronica. Nell’ascoltare quanto accaduto, Gloria prenderà coscienza di ciò che temeva. Nello specifico, la donna avrà la conferma che Ezio ha intenzione di crearsi una famiglia con un’altra donna.

Questa consapevolezza creerà un certo sgomento in Gloria, che farà fatica a capacitarsi di tutto. In seguito, poi, vedremo che al grande magazzino ci saranno delle tensioni. Nello specifico, Vittorio e Flora si scontreranno su alcune questioni. In particolar modo, i due avranno opinioni assai divergenti su ciò che bisogna fare al grande magazzino e sulla linea di lavoro da adoperare.

Trama 15 ottobre: Tina racconta il suo segreto

L’alterco diventerà piuttosto acceso, al punto che sarà necessario l’intervento di Umberto. Quest’ultimo, inaspettatamente, si schiererà dalla parte della nuova arrivata. Questo genererà molta sorpresa in Conti, il quale si vedrà abbandonato nella battaglia. Dopo tale presa di posizione, Flora comincerà a guardare con occhi completamente diversi sia Umberto, sia Federico che Riccardo. Naturalmente, della piega che prenderà la situazione non sarà affatto felice Adelaide, che non esiterà a mostrare il suo disappunto.

Dopo questo increscioso avvenimento, Vittorio sentirà il bisogno di sfogarsi con qualcuno e sceglierà Tina come sua confidente. Il giovane aprirà finalmente il suo cuore e racconterà di tutte le difficoltà che sta affrontando da quando il matrimonio con Marta è giunto al capolinea. Questo sfogo servirà a muovere le corde del cuore di Tina che, infatti, troverà il coraggio di aprirsi. Poco dopo, infatti, durante una chiacchierata con Salvatore, la fanciulla confesserà, finalmente, il segreto che si è tenuta dentro per tutto questo tempo.