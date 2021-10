Antonella Mosetti vuole fare il GF Vip, poi dichiara: “OnlyFans mi dà da mangiare”

Antonella Mosetti si confessa al magazine Chi

Nel nuovo numero in edicola del magazine Chi, Antonella Mosetti si è confessata a 360 gradi dove ha rivelato del suo amore passato per Aldo Montano durato sette anni. Ma anche di alcuni problemi avuti con un paio conduttrici. Una delle quali è proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, ovvero l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

“Il momento peggiore della mia carriera? Quando venni fatta fuori da Rai1. Avrò avuto 27 anni, il direttore era Fabrizio Del Noce ed al mio posto arrivò Caterina Balivo. La delusione fu tanta, soprattutto per le varie dichiarazioni di Caterina nei miei confronti.

Disse cose poco carine, ma è ormai caduto in prescrizione. Non ci siamo neppure più incontrate. Non ho amiche nel mondo dello spettacolo, nella maniera più assoluta. Le donne con me sono state spietate, quando sento parlare di meritocrazia inorridisco. Eppure, dopo così tanti anni e senza raccomandazioni o padrini politici, ho ancora il telefono incandescente: non è da tutte”, ha asserito l’ex gieffina.

L’ex gieffina contro Manila Nazzaro

Ma lo sfogo di Antonella Mosetti non è finito qui. Intervistata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex ragazza di Non è la Rai ha continuato così:

“Manila Nazzaro non mi piace, mi lascia del tutto indifferente. Abbiamo lavorato insieme al Bagaglino e non abbiamo mai stretto grande amicizia, ha un modo troppo composto e costruito, mi ricorda Adriana Volpe di due edizioni fa. Se tornerei al Grande Fratello Vip? Forse sì. Ho bisogno di distrarmi. Nella mia edizione ero troppo attenta ad Asia ed avevo la testa su un fidanzato che oggi sarebbe meglio dimenticare”.

Antonella Mosetti: “OnlyFans mi dà da mangiare”

Nel corso della lunga intervista per il magazine Chi, Antonella Mosetti ha detto anche: “Il futuro non mi spaventa, se non dovessero chiamarmi più in tv potrei tranquillamente fare altre cose. Ho vissuto tre anni a Londra, sei mesi a Pechino, ho mille contatti. Lavoro su Instagram, TikTok, OnlyFans… Con OnlyFans ci mangio e quando arriva il bonifico sono tanto contenta. Non c’è nulla, almeno sul mio profilo, di p0rnografico. Il seno si vede ovunque, piedi e lato B anche. E’ un social a pagamento meno edulcorato. Odio l’ipocrisia. Lei lo sa quante donne ci sono senza metterci la faccia?”.