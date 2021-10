Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sposano? Lui svela: “Vogliamo un figlio e…”

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sembra essere, ormai, decollata, al punto che i due stanno pensando addirittura ad un matrimonio. Nel corso di una recente intervista, infatti, il personal trainer ha svelato dei retroscena inediti in merito ai progetti che ha con la sua compagna.

In seguito, poi, ha fatto dei confronti con le sue ex fidanzate ed ha cominciato a sparare a zero su di loro. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Francesco Chiofalo contro Selvaggia e Antonella

Francesco Chiofalo ha rilasciato un’intervista su Nuovo in cui ha parlato della sua nuova relazione con Drusilla Gucci. L’ex volto di Temptation Island ha detto di essere felicissimo al fianco della figlia d’arte. Tra loro c’è un legame importante che non ha nulla a che vedere con quello che l’ha unito alle sue ex fidanzate. Immediatamente, dunque, nel mirino sono finite Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi. A tal proposito, Chiofalo ha detto di aver perso solo del tempo insieme a loro.

Con tutte e due i litigi erano davvero all’ordine del giorno, mentre con Drusilla è tutto diverso. Il rapporto che lo unisce a lei è molto più sereno e disteso in quanto si amano davvero moltissimo e sono complici. La loro unione sembra sia diventata così indissolubile al punto da arrivare a progettare addirittura un matrimonio. Nel corso dell’intervista, infatti, Francesco ha detto di essere pronto a sposare la sua fidanzata.

Nozze e figli in vista con Drusilla Gucci

Ma questo non è tutto. Il giovane, infatti, ha detto che, molto spesso, lui e la sua fidanzata sono soliti intavolare il discorso inerente i figli ed entrambi sembrano notevolmente propensi ad averne uno. Proprio in virtù di questo, Francesco Chiofalo ha lasciato intendere che, presto, potrebbe esserci un matrimonio e un bebè in arrivo con Drusilla Gucci. Nel frattempo, però, la dama non si è ancora sbilanciata sulla questione.

L’ex concorrente dell’Isola dei famosi, infatti, non è intervenuta sulla questione. In merito alle ex tirate in causa da Francesco, invece, nessuna delle due ha replicato apertamente. Solo Antonella ha deciso di pubblicare un post alquanto criptico che potrebbe essere una frecciatina. Nello specifico, la donna ha detto che nella vita tutto torna indietro, anche se ci mette un po’ di tempo. Selvaggia, invece, non ha fatto nulla.