Oroscopo 17 ottobre 2021, classifica: Gemelli primi, Toro potete recuperare

Secondo l’oroscopo del 17 ottobre i nati sotto il segno del Toro vivranno un momento di confusione. I Gemelli sono in forma, mentre gli Ariete non devono sfidare la fortuna

Oroscopo primi sei segni

1 Gemelli. I nati sotto questo segno vivranno una domenica particolarmente positiva. Vi sentite in forma, pertanto, approfittatene per fare tutto ciò che vi fa stare bene. Trascorrete più tempo in compagnia delle persone care. Sul lavoro, dalla prossima settimana ci saranno dei cambiamenti.

2 Leone. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore. A partire da oggi comincia un periodo molto positivo dal punto di vista sentimentale. Anche sul lavoro ci sono delle belle novità in arrivo, cercate di farvi trovare pronti.

3 Acquario. L’oroscopo del giorno 17 ottobre vi invita ad essere audaci e anche un po’ spregiudicati, almeno in amore. Non tiratevi indietro dinanzi una situazione nuova. Sperimentare è molto stimolante e potrebbe rasserenare la vostra giornata.

4 Scorpione. Oggi siete piuttosto propositivi e attivi. Cercate di utilizzare il tempo a vostra disposizione per fare qualcosa di costruttivo. In campo sentimentale, invece, dovete essere insistenti. Ricordate che se volete qualcosa dovrete lottare per ottenerla.

5 Sagittario. Se avete qualcosa da dire, ditelo. Non tenetevi tutto dentro perché questo non farà altro che creare problemi anche laddove essi non esistono. Dal punto di vista delle relazioni professionali, invece, in questi giorni sono favoriti i nuovi incontri. Tenete gli occhi ben aperti.

6 Vergine. Anche le situazioni più difficili possono essere superate, basta che siate decisi, calmi e concentrati. In amore dovete lasciarvi andare un po’ di più. Siete troppo tesi e talvolta questo potrebbe creare delle divergenze con le persone care.

Previsioni astrali 17 ottobre ultimi sei segni

7 Bilancia. Buone nuove in arrivo per quanto riguarda la vita di coppia. In amore sono previsti passi importanti. Se avete intenzione di fare il salto di qualità, fatelo adesso. Dal punto di vista del lavoro, invece, meglio non abbassare la guardia.

8 Capricorno. Evitate di impelagarvi in situazioni troppo complesse. Se qualcosa non vi sta bene cercate di parlarne con calma con le persone a cui volete bene. Il rischio di incorrere in discussioni futili è dietro l’angolo. Sul lavoro dovete essere concentrati.

9 Cancro. È opportuno prendere delle decisioni. Sia in campo professionale sia sentimentale non dovete più tergiversare. L’Oroscopo del 17 ottobre vi invita ad essere un po’ più sinceri e onesti, sia con voi stessi sia con gli altri.

10 Pesci. I salti nel vuoto non sono il vostro forte. Solitamente tendete ad aprirvi con una persona solo se siete certi che dall’altra parte ci sia effettivamente un interesse. Questo, però, potrebbe vincolare il vostro percorso e farvi perdere delle occasioni importanti.

11 Ariete. Se state pensando di dare luogo ad un investimento, siate cauti. Questo non è il momento giusto per compiere delle scelte affrettate. Cercate di essere parsimoniosi dal punto di vista finanziario. Non pensate troppo al passato e concentratevi di più sul presente.

12 Toro. Momento di confusione per i nati sotto questo segno. In questo periodo non sapete esattamente in che direzione andare, specie per quanto concerne l’amore. Smettete di ascoltare i giudizi delle altre persone e concentratevi un po’ di più su ciò che desiderate voi.