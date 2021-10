Uomini e Donne spoiler puntata di lunedì: Matteo conquistato, Maria assente, Graziano nei guai

Le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne, 18 ottobre, assisteremo all’ultima parte della registrazione effettuata il 26 settembre. Dopo la cacciata di Joele, verificatasi venerdì, in tale occasione vedremo che saranno chiamati in causa gli altri due tronisti, ovvero, Matteo e Roberta.

Al trono over, invece, si parlerà di Graziano e della frequentazione con una dama del parterre femminile. Tra loro, però, le cose non andranno affatto bene, sta di fatto che la dama commetterà un gesto che poi sarà censurato.

Matteo e Roberta colpiti da due spasimanti a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che cosa è accaduto ai troni di Roberta e di Matteo. Di Andrea Nicole si è già parlato precedentemente. La ragazza è uscita con Ciprian e i due si sono anche scambiati un bacio a telecamere spente. Per quanto riguarda Joele, invece, il giovane è stato invitato a lasciare il trono in quanto la redazione ha scoperto che ha cominciato a seguire sui social Ilaria grazie all’account di un suo amico.

In merito a Roberta, invece, nella messa in onda di lunedì vedremo che la ragazza in questi gironi è uscita con Samuele. I due pare abbiano trascorso dei momenti molto sereni e non esiteranno a raccontare della loro reciproca affinità. Matteo, invece, dirà di essere rimasto molto colpito da Noemi. I due hanno dato luogo ad un’esterna, che è stata giudicata dalle talpine presenti in studio, molto carina e romantica.

Spoiler lunedì: un’assenza e una censura

Al trono del ragazzo, però, si noterà una grande assenza, ovvero, quella della corteggiatrice Maria. Quest’ultima si è contraddistinta sin dal primo momento per il suo modo di fare eccessivamente arrogante e spavaldo. Ad ogni modo, nella puntata di lunedì di Uomini e Donne la ragazza sarà assente e questo sta portando a pensare che possa essere stata eliminata dalla trasmissione. Al momento, però, non vi è ufficialità di questa informazione.

Tra i più grandi, invece, vedremo che Graziano è uscito con una dama. I due stavano per diventare molto intimi, sta di fatto che lei pare gli abbia fatto anche una proposta indecente lasciandogli i suoi slip in auto. Nel raccontare questo episodio, però, la donna si sentirà profondamente offesa, al punto che tirerà uno schiaffo al napoletano. Maria censurerà questa scena. Per ora non sappiamo se sarà censurata solo la scena del ceffone o tutto il blocco.