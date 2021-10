Joele Milan rompe il silenzio su IG: “Sono stato messo in difficoltà per fare ascolti” (VIDEO)

Joele Milan rompe il silenzio su Instagram

Come tutti ben sanno il tronista Joele Milan è stato mandato via da Uomini e Donne. Tuttavia, nonostante l’uscita del giovane veneto è avvenuta in sordina con una Maria De Filippi stranamente pacata rispetto ad episodi del genere accaduti in passati, si è lo stesso lamentato sul suo profilo Instagram.

“Sono qua per raccontarvi cosa è successo, mettendoci la faccia. In quel momento mi sono trovato in una situazione che non mi aspettavo. E solo dopo, a mente più lucida, ho capito cosa veramente avrei voluto dire. Vorrei precisare subito che non ho mai detto di essere un santo e non ho mai nascosto nulla alla redazione. Mi sono già chiarito. La mia percezione è quella di essere stato considerato un po’ meno rispetto agli altri. Sono abituato ad alzarmi e andare a lavorare, non alzarmi e andare davanti la telecamera. Oggi vi aspettavate una sfuriata, ma non è andata così”, ha dichiarato l’ex volto del Trono classico con un video.

Lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne

Ma lo sfogo social dell’ex tronista di Uomini e Donne non è terminato qui. Infatti, sempre nello stesso filmato condiviso su Instagram Joele Milan ha detto anche: “La mia è stata una battuta fuori luogo, ma non mi sarei mai sognato di fare sul serio e di vederla di nascosto fuori dal programma. Io ero consapevole che il mio microfono fosse acceso. Ci sono state situazioni analoghe. Mi è dispiaciuto tanto per quello che è successo e cioè che solo per gli ascolti una persona venga messa in difficoltà, non è stata una mia scelta essere stato messo lì. Con questo chiudo”. (Continua dopo il video)

Joele accusa la produzione di aver fatto ascolti con lui

Infine, sempre sul noto social network l’ex tronista Joele Milan ha fatto delle accuse ben mirate che stridono con le parole di Maria De Filippi, che ha quasi giustificato il gesto del ragazzo veneto e la corteggiatrice.

“A me Joele mi imbarazza perché siete giovani ed è giusto che ve ne freghiate delle regole del trono, però penso che abbiamo ragione tutti: voi a trasgredire e noi a dire che questo trono non può andare avanti. Però senza problemi, giuro. Neanche uno”, ha detto Queen Mary.