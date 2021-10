Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati, lei sbotta: “Mi ha tradito con una tr**a”

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati

Ebbene sì, la bellissima coppia composta da Wanda Nara e Mauro Icardi è scoppiata. L’ex attaccante dell’Inter che ora gioca a Parigi e l’ex opinionista del Grande Fratello 4 avrebbero troncato la loro relazione sentimentale, dopo che lei avrebbe scoperto di essere stata tradita dallo sportivo.

A rendere pubblico il tradimento è stata la sesta modella sudamericana attraverso i suoi canali social. Infatti, inizialmente la donna ha unfollowato il padre dei suoi figli da Instagram, poi ha archiviato tutte le foto di coppia ed infine ha scritto: “Hai rovinato un’altra famiglia per una tr**a“. La donna in questione sarebbe la modella Eugenia Suarez, come fanno sapere i giornali argentini. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è stato detto.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati, lei sbotta sui social

Quella che nelle ultime ore è stata data da Wanda Nara è una notizia inaspettata dato che lei e Mauro Icardi sembravano molto affiatati i super innamorati. Un’informazione che in queste ore sta facendo in queste ore il giro del web. Ricordiamo che lo sportivo e la procuratrice di cacio hanno anche due figli. (Continua dopo il post)

#OFICIAL Wanda Nara se ha separado de Mauro Icardi, jugador del PSG, en donde está Lionel Messi. #SALSEO #ChinaSuárez pic.twitter.com/ue1geEnxet — SinConciencia (@ihumphreybogart) October 16, 2021

Chi è Maria Eugenia Suárez?

Come accennato prima, la persona con cui Mauro Icardi avrebbe tradito Wanda Nara sarebbe Maria Eugenia Suárez, soprannominata La China. La ragazza è originaria di Buenos Aires e ha poco più di 30 anni. E’ un’attrice, cantante e modella molto conosciuta e apprezzata nella sua terra d’origine.

Eugenia e l’ex opinionista del GF Vip si conoscevano già prima dello scoppio dello scandalo. Sarebbe stata poi la stessa showgirl a confermare i rumors: “Mi sono separata”, avrebbe confessato a una nota giornalista argentina.