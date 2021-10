Uomini e Donne, nella puntata di oggi: prima sfilata, Tina tira un secchio d’acqua a Gemma

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 19 ottobre, rivelano che ci sarà la prima sfilata della stagione. A salire in passerella saranno le donne, le quali si cimenteranno in performance davvero esilaranti.

Soprattutto Gemma Galgani lascerà tutti a bocca aperta, tuttavia, la dama sarà protagonista anche per un episodio alquanto increscioso. Nello specifico, Tina le farà un bagno con dell’acqua. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La prima sfilata a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne dovremmo assistere alla prima parte della registrazione effettuata il 3 ottobre. Le anticipazioni ci svelano che in tale occasione è stata effettuata la prima sfilata della stagione. Nella messa in onda odierna, dunque, vedremo che Maria De Filippi farà entrare in studio la passerella rosa sulla quale dovranno salite alcune dame del parterre. Tra le prime ad esibirsi, chiaramente, non potrà che esserci Gemma Galgani. Al momento non ci è dato sapere quale sarà il tema della sfilata.

Tuttavia, ciò che è certo è che la dama bianca sarà sicuramente riuscita a lasciare tutti a bocca aperta come suo solito. Nel corso della puntata, poi, vedremo che Tina Cipollari deciderà di giocare un brutto scherzo alla sua acerrima nemica. Per l’ennesima volta, infatti, vedremo che l’opinionista tenderà un’agguato alla Galgani e le rovescerà addosso un secchio pieno d’acqua.

Nella puntata di oggi: Tina tira un secchio d’acqua a Gemma

Non è difficile immaginare quella che sarà la reazione di Gemma, che quest’anno sembra ancora più insofferente delle altre volte ai continui attacchi dell’opinionista. Sul web in molti hanno cominciato ad accusare le due donne di essere d’accordo e di farsi i dispetti solo per fare audience. Ebbene, dopo queste insinuazioni, le dame si stanno comportando in modo ancora più ostile. Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne non verrà presentato nessun nuovo tronista.

Dopo la cacciata di Joele dagli studi Elios di Cinecittà, infatti, in molti credevano che la padrona di casa avrebbe rimpiazzato il ragazzo con un nuovo arrivato. Almeno per il momento, però, i tronisti rimarranno tre. Anzi, tra pochissime puntate ne resteranno solamente in due dato che Matteo ha deciso di spiazzare tutti compiendo la sua scelta con largo anticipo. Dunque, non ci resta che attendere le prossime messe in onda per scoprire che cos’altro accadrà.