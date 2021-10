Scherzi a parte, in onda la puntata della presunta aggressione della Gregoraci alla Fiordelisi: “Se si vedesse il dietro le quinte..” (FOTO)

Domenica 17 ottobre è andata in onda la puntata di Scherzi a parte in cui sarebbe avvenuta la presunta aggressione di Elisabetta Gregoraci ai danni di Antonella Fiordelisi. Il pubblico da casa, infatti, era estremamente concentrato per cercare di carpire qualche dettaglio in più dai loro comportamenti.

Ebbene, a dare qualche sordido dettaglio di quanto accaduto dietro le quinte è stata la Fiordelisi. Quest’ultima, subito dopo la messa in onda della puntata, ha pubblicato un post sui social in cui ha raccontato alcuni retroscena.

La puntata di Scherzi a parte dell’aggressione

Un po’ di tempo fa, Antonella Fiordelisi aveva svelato di aver subito un’aggressione verbale da Elisabetta Gregoraci dietro le quinte di un noto programma Mediaset. In seguito, poi, si è scoperto che la trasmissione in questione fosse Scherzi a parte e ieri sera è andata in onda la puntata incriminata. In tale occasione, infatti, erano presenti entrambe le “vallette”. Seppur sul palco tra le due non sembrava esserci nulla di strano, dietro le quinte sembrerebbe essere accaduto tutt’altro.

Nello specifico, Antonella aveva dichiarato che la collega si fosse comportata in modo molto aggressivo nei suoi confronti, probabilmente a causa della gelosia. La Gregoraci, però, ci ha sempre tenuto a smentire questa versione dei fatti. Tuttavia, ieri sera, dopo la messa in onda, l’ex di Francesco Chiofalo ha pubblicato l’ennesimo post contro la showgirl. In tale occasione, ha continuato a ribadire la sua posizione.

Antonella Fiordelisi attacca di nuovo Elisabetta Gregoraci

Antonella Fiordelisi, dunque, ha confermato l’aggressione subita da Elisabetta Gregoraci e ci ha tenuto ad aggiungere qualche dettaglio in più. Nello specifico, ha detto che, sfortunatamente, non si sono potuti vedere i dietro le quinte di quella puntata, altrimenti “qualcuna” avrebbe fatto una grande figuraccia. Il riferimento, chiaramente, è andato alla Gregoraci. Antonella, poi, ha aggiunto che, secondo il suo punto di vista, una donna che si comporta in modo sgarbato e aggressivo contro un’altra non può definirsi felice.

Per arrivare ad avere reazioni di ira e stizza vuol dire che non si sta attraversando un momento semplice. Ad ogni modo, proprio in virtù di questo, la Fiordelisi ha detto di essere riuscita a mantenere il controllo in quanto le sue spalle sono larghe. Inoltre, ha anche un’ottima capacità di immedesimazione, pertanto, si è detta comprensiva nei confronti di colei che l’ha aggredita. Elisabetta, dal canto suo, non ha ancora commentato la vicenda.