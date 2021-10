Grande Fratello Vip, topo nella casa: concorrenti terrorizzate, la regia censura tutto (VIDEO)

Ennesimo avvistamento di un topo nella casa del Grande Fratello Vip. Alcune ore fa, dei concorrenti si trovavano in cucina intenti a preparare da mangiare, quando si sono trovati dinanzi uno spettacolo ad dir poco raccapricciante.

Un topo, infatti, ha varcato la soglia dell’abitazione e si è messo a scorrazzare in cucina. Ad ogni modo, in questa circostanza la regia ha deciso di fare qualcosa per provare ad insabbiare quanto stesse accadendo, ma è stato troppo tardi.

L’avvistamento del topo nella cucina della casa

Un topo ha disseminato il panico nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti si trovavano nella zona della cucina in quanto era quasi ora di mangiare. Ad un certo punto, però, due protagoniste hanno cominciato a gridare terrorizzate. Si tratta di Ainett e di Jessica, le quali sono inorridite dinanzi la vista del peloso animaletto. Le due concorrenti, infatti, hanno cominciato a gridare dicendo di aver avvistato un topo.

Gli altri presenti in quel momento si sono subito guardati attorno nel tentativo di capire dove fosse l’animale. Una volta avvistato, alcuni di loro hanno provato a catturarlo, senza riuscirci. Manila, invece, è apparsa piuttosto tranquilla. La Nazzaro, infatti, ha reputato il comportamento delle sue coinquiline davvero eccessive in quanto si trattava solo di un innocuo topolino di campagna. In ogni caso, qualunque sia l’origine dell’animale, una cosa è certa, ovvero, che in quella casa non viga esattamente l’ordine e la pulizia. (Continua dopo il video)

Il Grande Fratello Vip censura inutilmente

La regia, infatti, in men che non si dica ha cambiato inquadratura mostrando la piscina, in cui non era presente assolutamente nessuno. Malgrado il tentativo di censurare quanto stesse accadendo, però, il pubblico da casa ha visto perfettamente il topo nella casa del Grande Fratello Vip. Sul web, infatti, si è scatenata una polemica. In molti si stanno domandando come sia possibile che ci siano sempre fenomeni del genere nella casa più spiata d’Italia.

Ricordiamo, ad esempio, quando l’anno scorso dei topolini furono avvistati nella camera di Patrizia De Blanck. La maggior parte delle persone ritiene che i concorrenti siano poco avvezzi alla pulizia e molto soliti a lasciare del cibo in giro. Questo, unito ad una possibile disinfestazione inadeguata, starebbe contribuendo a far sì che si proliferino simili animali nella casa.