Uomini e Donne, Gabrio svela il reale motivo per cui ha lasciato i programma: “Da fuori è diverso…” (FOTO)

Nel corso della puntata del 21 ottobre di Uomini e Donne, il corteggiatore di Andrea Nicole, Gabrio, ha deciso di lasciare il programma. In molti sono rimasti spiazzati dalla sua decisione, in quanto credevano che il giovane avesse instaurato un bel legame con la tronista.

Ad ogni modo, a distanza di poche ore dalla messa in onda, il ragazzo ha pubblicato un contenuto su Instagram in cui ha parlato dei reali motivi che lo hanno spinto ad abbandonare lo studio.

L’abbandono di Uomini e Donne di Gabrio

Gabrio è andato via da Uomini e Donne dicendo che l’interesse per Andrea Nicole si sia raffreddato. A generare questa reazione nel giovane pare sia stato il bacio che la tronista si è scambiata con Ciprian. Maria De Filippi ha deciso, dunque, di non mandare neppure in onda la sua esterna, in quanto il giovane era già piuttosto deciso e fermo sulla sua scelta. Durante la puntata, Gabrio ha parlato poco e si è limitato semplicemente a dire di non voler più andare avanti.

La tronista si è mostrata comprensiva ed ha detto di capire perfettamente il motivo per il quale il ragazzo si è voluto tirare indietro. Ad ogni modo, dopo la puntata, il giovane ha pubblicato un post sui social in cui è stato più specifico. Gabrio ha esordito dicendo che sono tre settimane che, ormai, non va più a Roma. A spingerlo a compiere questo gesto estremo sono stati tanti fattori.

I motivi celati dietro questa scelta

Il primo è, sicuramente, il fatto che non poteva continuare a stare in studio e fingere di provare un interesse per la tronista. Il ragazzo ha detto di essere perfettamente consapevole che se fosse rimasto avrebbe avuto certamente più notorietà, tuttavia, questo non è mai stato il suo obiettivo primario. Lui è un ragazzo umile e semplice, che di professione fa l’operatore ecologico. Pertanto, adesso è ben felice di tornare alla sua quotidianità.

Gabrio, poi, ci ha tenuto anche ad esortare tutti i telespettatori di Uomini e Donne a non parlare e giudicare senza sapere. Chi non è stato in quello studio e non ha vissuto le esperienze vissute da lui, infatti, non può capire. Dall’esterno tutto risulta completamente diverso da come, in realtà, è all’interno. Malgrado tutto, l’ex corteggiatore di Andre Nicole ha voluto ringraziare tutti quelli che lo seguono con tanto affetto e che lo hanno sostenuto e continuano a farlo.