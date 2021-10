Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Andrea Nicole propende per un corteggiatore, Tina furiosa

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 27 ottobre, assisteremo ad un vero e proprio show da parte di Tina Cipollari. Al trono classico, invece, si parlerà di Andrea Nicole e di Matteo, i quali non sono stati ancora chiamati in causa dalla padrona di casa.

Entrambi, a differenza di Roberta, sembreranno essere abbastanza orientati su uno dei loro corteggiatori o corteggiatici. La loro collega, infatti, in questo periodo si trova tra due fuochi, che si chiamano Luca e Samuele.

Come procedono le vicende del trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi tratterà, come di consueto, le vicende del trono classico e di quello over in modalità mista. Dopo aver concluso la precedente messa in onda parlando di Roberta, oggi verrà dato spazio agli altri due tronisti. In merito ad Andrea Nicola, quest’ultima si è trovata a dover salutare il suo corteggiatore Gabrio, che in una precedente occasione ha scelto di andare via. Pertanto, la donna si concentrerà nella conoscenza di Alessandro e Ciprian.

Anche se proverà a nasconderlo, però, in molti si accorgeranno che la tronista sia molto più orientata verso il secondo, anche se non si fida affatto di lui. Durante la puntata, dunque, scopriremo con chi dei due avrà deciso di trascorrere il suo tempo in esterna e come l’avrà presa l’altro. In merito a Matteo, invece, anche lui sembrerà essere abbastanza sicuro dei suoi sentimenti.

Nella puntata di oggi, liti e delusioni

Il giovane, infatti, è molto vicino a Noemi e nella puntata di oggi di Uomini e Donne non esiterà a mostrarlo. Matteo, infatti, è pronto anche per la scelta, sta di fatto che nelle prossime puntate andrà in onda il momento conclusivo del suo percorso. Ben lontana da questo passo, invece, è Roberta che, come abbiamo visto, è molto confusa tra Luca e Samuele. Al trono over, invece, scopriremo come si staranno evolvendo le conoscenze di Biagio e se il cavaliere si sia riavvicinato a Sara oppure no.

Naturalmente, non mancherà occasione per far nascere qualche accesa discussione. In merito a questo, inoltre, vedremo che Tina avrà uno scontro abbastanza forte con una signora del pubblico, la quale oserà insinuare che l’opinionista non abbia nulla di naturale. Essendo questo un argomento molto caro alla Cipollari, non è difficile immaginare quella che è stata la sua reazione.