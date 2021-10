Miriana Trevisan bacia Nicola Pisu e rivela: “Gli manca solo una cosa per essere perfetto” (VIDEO)

Nicola e Miriana sempre più vicini

In questi giorni in diverse occasioni Nicola Pisu ha ripetuto di essere innamorato, mentre Miriana Trevisan continua ad avere molti dubbi sulla loro conoscenza.

La soubrette napoletana nel pomeriggio di martedì ha confessato che le parole di Patrizia Mirigliani, madre di lui, l’hanno destabilizzata un po’. L’ex moglie di Pago non vuole che qualcuno pensi che possa fare del male al gieffino, dunque si sente molto frenata, ma alla stesso tempo non è riuscita a staccarsi da lui e a lasciarlo andare.

Lo sfogo della soubrette napoletana

Al Grande Fratello Vip 6, durante un momento di rivelazioni con Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan ha confessato che Nicola Pisu sarebbe perfetto per lei, se solamente avesse dieci anni in più.

La soubrette partenopea ha detto anche che dei tanti pregi che apprezza del gieffino, quella che la rende più contenta che lui non abbia la percezione dell’icona che è stata anni fa. Dopo aver parlato a lungo con l’imprenditore, la donna si è appartata con il figlio di Patrizia Mirigliani in camera e sono scappati altri baci sotto le coperte. (Continua dopo il video)

Miriana e Nicola non riescono proprio a stare lontani 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/vvij7zkLsY — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021

Miriana Trevisan: la confessione su Nicola Pisu

Al Grande Fratello Vip 6, Miriana Trevisan parlando di Nicola Pisu ha detto: “Non gli può fregare di meno di chi sono, del mio passato, dell’icona che sono stata. Non ha la percezione di chi sono io pubblicamente. Anche questo è un vantaggio e mi piace tantissimo. Guarda, mi piacerebbe tanto che avesse dieci anni in più, tanto, tanto. Quanto mi fa soffrire questa cosa. Per questo dico che non so cosa fare. Se fosse più grande sarebbe perfetto. Ed è perché è più piccolo che mi prendo i miei tempi. Per essere sicura aspetto la nostra vita fuori. In ogni caso giochiamo e stiamo benissimo”.

Per poi concludere così: “La madre ha dei pensieri ed è giusto, pensa che possa soffrire. Quindi io mi faccio problemi anche a ballarci. Secondo te sono una che fa soffrire gli altri? Per lui voglio soltanto cose belle. Che poi sono abbastanza chiara e gli dico tutto quello che penso e i miei pensieri”.