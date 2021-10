Valentina Nulli si scaglia contro Soleil Sorge: “Imbarazzante, quando la maschera cade…” cosa è successo (VIDEO)

In queste ore, l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, Valentina Nulli, si è scagliata contro Soleil Sorge. Tutto è cominciato nel momento in cui la concorrente del GF Vip si è resa protagonista di una frase piuttosto offensiva nei confronti di Valentina.

La Sorge era ironica, tuttavia, la destinataria della sua burla non l’ha presa affatto bene. Pertanto, la donna ha sbottato sui social infangando la gieffina. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto.

La burla di Soleil Sorge contro Valentina

In vista di Halloween, i concorrenti del GF Vip hanno cominciato a pensare a come travestirsi. Soleil Sorge, allora, in modo ironico ha detto ad alcuni suoi compagni d’avventura che desidererebbe molto travestirsi da Valentina Nulli, ex fidanzata di Tommaso Eletti. La ragazza è scoppiata a ridere provocando ilarità anche nei suoi interlocutori. Queste parole, però, non sono affatto piaciute alla destinataria della beffa.

Valentina, infatti, ha deciso di ripubblicare tale clip sul suo account di Instagram ed ha voluto commentare in modo piuttosto pungente. Nello specifico, la Nulli ha insinuato che Soleil sia una persona davvero orribile; profonda come una pozzanghera e arida come un deserto. Nel corso di questa esperienza nel reality show, infatti, non starebbe dimostrando altro che essere una persona vuota, in grado solamente di gettare fango sugli altri.

Lo sfogo della Nulli

Nel corso del suo sfogo contro Soleil Sorge, poi, Valentina Nulli ha anche accusato la concorrente di essere falsa ma, ormai, la sua maschera sarebbe caduta. Insomma, a quanto pare sembra proprio che tra le due continui a non scorrere affatto buon sangue. Gli utenti del web hanno commentato l’accaduto e, specie l’influencer Amedeo Venza si è detto davvero impossibilitato a scegliere tra l’una e l’altra in quanto entrambe sono due personaggi piuttosto bizzarri.

In ogni caso, la stoccata di Valentina è stata vista da molti come l’ennesimo tentativo della donna di attirare a sé i riflettori. La maggior parte degli utenti del web, infatti, crede che l’ex volto di Temptation Island abbia a cuore solamente la visibilità, pertanto, tutto quello che fa sarebbe frutto di una strategia studiata ad hoc per raggiungere i suoi scopi. Della stessa ide sembra essere anche il suo ex Tommaso Eletti. Che, quindi, anche stavolta la donna stia provando solamente a mettersi in mostra per essere chiamata al GF Vip? Lo scopriremo presto.