GF Vip, Alex e Soleil vengono allo scoperto e ammettono la strategia: “Obiettivo raggiunto, ora…” (FOTO)

Alex Belli e Soleil Sorge si sono molto avvicinati in questi giorni nella casa del GF Vip, ma molti li hanno accusati di aver applicato una strategia studiata a tavolino. Secondo molti, i due starebbero fingendo di nutrire un interesse per far parlare di sé.

Ebbene, a quanto pare, sembrerebbe che i fan più arguti non siano andati molto lontani dalla verità. I due, infatti, durante una chiacchierata piuttosto intima, si sono lasciati scappare qualcosa di troppo. Scopriamo cosa è successo.

L’avvicinamento tra Alex e Soleil

L’avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip è frutto di una strategia? Questa è la convinzione della maggior parte degli utenti del web. Secondo molti, i due starebbero facendo finta di nutrire un interesse reciproco per riuscire ad attirare l’attenzione e a far parlare di sé durante le puntata. La cosa più assurda, però, sarebbe il fatto che la moglie dell’attore, Delia Duran, potrebbe essere d’accordo con loro. La donna, ieri, si è lasciata andare ad un pesante sfogo su Instagram in cui ha dichiarato di essere profondamente ferita e delusa dal comportamento di suo marito.

Alex ha appreso la situazione ed ha provato a rassicurare la sua donna dicendole di amare solo lei e che con Soleil non ci sia altro che una bella amicizia. Dopo questo chiarimento, Delia è sparita dai social, sta di fatto che non è più intervenuta per esprimere commenti. Ad ogni modo, subito dopo la puntata, i due concorrenti si sono lasciati andare ad una chiacchierata piuttosto interessante.

L’ammissione della strategia al GF Vip

Nello specifico, Alex e Soleil pare abbiano ammesso di aver attuato una strategia. I due, infatti, hanno alluso al fatto che il loro obiettivo fosse stato raggiunto. Adesso, la prossima mossa dovrebbe essere quella di far entrare Delia nella casa del GF Vip per un confronto con suo marito. Questo, chiaramente, permetterebbe al giovane e all’ex volto di Uomini e Donne di stare al centro dell’attenzione.

Da tale conversazione, dunque, si è evinto che i due avessero un obiettivo comune, e quale se non quello di far parlare di sé? Adesso sulla vicenda aleggia un’aurea di mistero e di silenzio. Non ci resta che attendere i prossimi giorni e, soprattutto, la prossima puntata per vedere come si evolverà la vicenda e se la Duran entrerà davvero in casa.