Rissa sfiorata al GF Vip, Aldo Montano strattona Alex Belli: “Ti prenderei a schiaffi” intervengono i coinquilini (VIDEO)

Questa mattina il risveglio è stato piuttosto agitato per alcuni concorrenti del GF Vip, Aldo Montano e Alex Belli, infatti, hanno quasi sfiorato la rissa. I due hanno avuto un pesante alterco nel corso della puntata del giorno 1 novembre del reality show.

All’indomani, però, l’attore ha provato a fare finta di nulla, ma Montano è sembrato non dimenticare affatto quanto accaduto. Pertanto, i due si sono resi protagonisti di un nuovo scontro, durante il quale sono dovuti intervenire anche i coinquilini.

Alex e Aldo continuano a litigare

Dopo la messa in onda di ieri del GF Vip, Aldo Montano e Alex Belli hanno continuato a discutere, al punto da sfiorare quasi la rissa. I concorrenti del reality show si sono svegliati piuttosto tardi e gli animi si sono rivelati inquieti sin da subito. A destare maggiore sgomento sono stati Alex e Aldo. Il primo si è rivolto al coinquilino dandogli il buon giorno e comportandosi come se non fosse accaduto nulla. Montano, però, non è stato della sua stessa idea, sta di fatto che lo ha accusato di essere falso e di recitare continuamente.

Durante il dibattito, Belli ha continuato a mostrarsi profondamente calmo e tranquillo, atteggiamento che ha provocato moltissimo il suo interlocutore. L’atleta, infatti, ha perso le staffe e, rivolgendosi al compagno d’avventura, gli ha detto che avrebbe tanto voluto prenderlo a schiaffi. Alex ha continuato a fare finta di nulla ed ha provato quasi a tendere una mano nei confronti del rivale.

La rissa sfiorata al GF Vip

Dopo poco, però, la situazione è degenerata. Aldo Montano si è avvicinato ad Alex Belli quasi come se volesse dare luogo ad una rissa. Il concorrente ha strattonato l’attore in modo fintamente goliardico. A quel punto, quindi, Alex gli ha detto di smetterla e sono intervenuti i coinquilini. I compagni d’avventura, infatti, hanno richiamato Aldo e lo hanno invitato a darsi una calmata onde evitare di degenerare.

La pace tra i due, però, sembra essere un lontano miraggio. Aldo, infatti, ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di chiarire le cose con il coinquilino, per tale ragione, gli ha detto che non gli avrebbe parlato. Alex, invece, con fare soddisfatto, ha detto che, finalmente, era riuscito a tirare fuori l’Aldo vero, che fino a questo momento era rimasto latente.