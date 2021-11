Il Paradiso delle signore spoiler 18 novembre: Giuseppe si dimette, punizione per Gemma

Gli spoiler della puntata del Paradiso delle signore di giovedì 18 novembre rivelano che Giuseppe prenderà una drastica decisione. Spinto da sua moglie, l’uomo deciderà di non raccontare la verità a Salvatore ma di lasciare Milano per sempre.

Per quanto riguarda il rapporto tra Gemma e Stefania, invece, le due avranno uno screzio, che porterà Ezio e Veronica a prendere una decisione molto importante per quanto riguarda la prima. Vittorio, invece, farà una promessa ad Agnese.

Giuseppe lascia il Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 18 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe comunicherà a suo figlio Salvatore la sua volontà di trasferirsi in Germania per sempre. Il signor Amato, però, non dirà a suo figlio il vero motivo per il quale desidera lasciare Milano per sempre. Proprio per tale ragione, il giovane resterà spiazzato e non riuscirà a trovare una spiegazione a questo gesto inconsulto. Ad ogni modo, Giuseppe sembrerà assolutamente convinto della sua decisione.

L’uomo preferirà, dunque, sparire per sempre invece di rivelare la verità. Ad ogni modo, il protagonista si recherà al grande magazzino per rassegnare le sue dimissioni. La sua uscita di scena, però, sarà tutt’altro che pacifica. In particolare, infatti, l’uomo ha intenzione di consumare la sua vendetta prima di andare via. Il suo bersaglio è Armando, il quale si è sempre dimostrato molto intimo e vicino a sua moglie Agnese.

Gemma nei guai nella puntata del 18 novembre

Tra Gemma e Stefania, invece, le cose diventeranno sempre più tese. La prima disobbedirà ad Ezio e Veronica, i quali le avevano chiesto di informare la sorellastra dell’invito a cena al Circolo. La giovane, però, deciderà di non eseguire l’ordine dei dei due adulti. Quando Stefania scoprirà la verità non farà finta di niente. La fanciulla, infatti, andrà dritta da suo padre e dalla sua nuova compagna per metterli al corrente di tutto.

Le anticipazioni della puntata del 18 novembre del Paradiso delle signore, infatti, rivelano che i due protagonisti rimarranno molto delusi dal comportamento di Gemma, quindi, decideranno di intervenire. Ezio e Veronica metteranno la ragazza in punizione, come reagirà lei? Vittorio, dal canto, suo ha preso molto a cuore il caso di Tina. Proprio in virtù di questo, nel corso della puntata di giovedì vedremo che il direttore dello shopping center farà una promessa ad Agnese. Nello specifico, le dirà di non preoccuparsi per lei in quanto lui se ne prenderà cura.