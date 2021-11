GF Vip, Giucas Casella nomina Barbara D’Uso e Alfonso Signorini sbotta: “Non ci interessa” (VIDEO)

Durante la puntata del 15 novembre del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è reso protagonista di un gesto che in molti hanno reputato essere contro Barbara D’Urso. Tutto è iniziato quando Giucas Casella ha tirato in ballo la conduttrice Mediaset e la reazione del giornalista non si è fatta attendere.

Quest’ultimo, inoltre, ci ha tenuto a rimarcare, in maniera velata, la sua preferenza nei confronti di Mara Venier. Scopriamo che cosa è successo.

La stoccata di Alfonso Signorini contro Barbara D’Urso

Ieri è stata una serata speciale per Giucas Casella. In occasione del suo compleanno, lo staff del programma ha deciso di fargli incontrare suo figlio James. Come se non bastasse, poi, il concorrente ha ricevuto anche la telefonata a sorpresa da parte di Mara Venier, sua storica amica e collega. Prima che questo avvenisse, però, c’è stato un evento che ha generato parecchio clamore sul web. In particolare, Alfonso Signorini ha assunto un comportamento che ha dato l’aria di essere una stoccata a Barbara D’Urso.

Giucas, infatti, ha tirato in ballo Lady Cologno menzionando uno dei suoi programmi in cui è stato ospite. Dinanzi queste parole, però, il presentatore ha glissato completamente argomento, in quanto non degno di nota, ed ha portato il concorrente a parlare di altro. In seguito, poi, Casella ha menzionato anche Mara Venier e l’atteggiamento di Signorini è stato del tutto differente. (Continua dopo il video)

La reazione del web e della conduttrice

In particolare, infatti, quando è stata tirata in ballo zia Mara, Alfonso ha cominciato ad osannarla dipingendola come una donna e una professionista fantastica. Successivamente, poi, ha voluto mandare anche un caloroso saluto alla presentatrice di Domenica In. Molti utenti del web hanno interpretato questo gesto come un modo velato di Alfonso Signorini per ignorare Barbara D’Urso, che di fatti non è stata neppure salutata.

Ad ogni modo, nella parte conclusiva della sorpresa, Mara è intervenuta mediante una telefonata ed ha fatto sentire il suo affetto e calore a Giucas Casella. Nel frattempo, Barbara D’Urso non è minimamente intervenuta sulla vicenda. La donna non pubblica mai contenuti inerenti il Grande Fratello Vip, forse perché non è solita guardare questa trasmissione. Adesso, però, non ci resta che attendere per vedere se, una volta messa al corrente della vicenda, deciderà di intervenire in qualche modo o se, come sempre, lascerà che le chiacchiere vengano portate via dal vento.