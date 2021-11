Maria Teresa Ruta, lo scherzo de Le Iene finisce in rissa: calci, pugni e crisi isteriche (VIDEO)

Nella puntata di ieri, martedì 16 novembre, de Le Iene è andato in onda lo scherzo fatto a Maria Teresa Ruta. Alla donna è stato fatto credere che avrebbe incontrato i suoi consuoceri, ovvero, i genitori di Mirko, compagno di Guenda.

Purtroppo, però, la situazione ha preso una brutta piega nel momento in cui la showgirl ha creduto che la famiglia in questione fosse in preda agli strozzini. Scopriamo cosa è accaduto.

Lo scherzo a Maria Teresa Ruta de Le Iene

Lo scherzo a Maria Teresa Ruta fatto da Le Iene è stato piuttosto crudele. Gli autori hanno fatto credere alla donna che avrebbe avuto a cena per la prima volta i genitori di Mirko. Inizialmente il clima era disteso e sereno, tuttavia, improvvisamente le cose sono drasticamente cambiate. In particolare, la famiglia in questione ha cominciato a raccontare di avere dei seri problemi economici e di aver fatto ricorso a delle persone poco raccomandabili dell’entroterra siciliano.

Uno di questi scagnozzi si è presentato a casa della Ruta con la pretesa di sanare il debito della famiglia, il quale ammontava a un milione e 200 mila euro. Nel momento in cui Maria Teresa si è trovata al cospetto di questa persona ha cominciato a dare di matto ed ha minacciato di chiamare la polizia. Pervasa dalla rabbia e dal desiderio di giustizia, la donna ha aggredito addirittura fisicamente il suo interlocutore dandogli ceffoni, calci e pugni. (Clicca qui per il video)

La showgirl si sente male

La situazione, poi, è ulteriormente peggiorata nel momento in cui lo strozzino ha quasi “rapito” la figlia della Ruta, Guenda. Vedendosi strappare dalle mani la giovane, la showgirl è letteralmente impazzita ed ha avuto una crisi. Ha cominciato a sbracciarsi e a dimenarsi come una forsennata, al punto che è stato necessario l’intervento di più persone per placarla. Una volta raggiunta la parte sottostante dell’appartamento, poi, lo staff de Le Iene si è fatto trovare giù informando Maria Teresa che si trattasse di uno scherzo.

In quel momento, la vittima è scoppiata in lacrime ed ha avuto un crollo emotivo. Successivamente, però, si è detta felice che tutta questa brutta situazione non fosse vera. Lo staff del programma di Italia 1, il suo compagno, la figlia e Mirko l’hanno tranquillizzata e abbracciata per rassicurarla. Insomma, uno scherzo che la donna certamente non dimenticherà mai.