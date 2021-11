Alex Belli smaschera Barbara D’Urso: “Non volevo andare nei suoi show” svelati i motivi

Brutto colpo per Barbara D’Urso, che in queste ore è stata tirata in ballo al Grande Fratello Vip da Alex Belli. Il concorrente ha speso nei suoi riguardi e in quelli dei programmi che conduce, o conduceva, parole decisamente poco carine.

Nello specifico, il concorrente ha dichiarato di non aver mai avuto piacere a presenziare nei suoi show. Scopriamo nel dettaglio quali sono i motivi celati dietro quest’amara confessione fatta dall’attore.

Inedite confessioni di Alex Belli contro Barbara D’Urso

Alex Belli si sta rendendo spesso protagonista di sfoghi nella casa del GF Vip e uno di questi ha riguardato proprio Barbara D’Urso. In particolare, l’attore ha detto di essere davvero stanco di essere tirato in ballo solo per faccende inerenti la sua vita sentimentale. In ogni programma in cui ha presenziato si è parlato di questo. Quando andò all’Isola dei famosi, ad esempio, ebbe degli aspri confronti con la sua ex moglie. Al GF Vip sta generando molto sgomento per l’avvicinamento a Soleil Sorge, cosa poco gradita da sua “moglie” Delia Duran.

Nei salotti di Barbara D’Urso è stato spesso ospitato proprio per parlare delle sue vicende private. Ebbene, proprio in relazione a quest’ultimo argomento, Belli si è lasciato scappare qualcosa di troppo. Nel dettaglio, il concorrente ha dichiarato di non aver mai avuto molto piacere ad andare nei programmi di Lady Cologno. Malgrado durante le sue apparizioni il giovane sembrava piuttosto a suo agio, la verità cela retroscena davvero inediti.

Come reagirà Lady Cologno

In particolare, Alex Belli ha dichiarato che andava di malavoglia nei programmi di Barbara D’Urso, questo perché non ha mai amato mettere in piazza i suoi sentimenti e le faccende inerenti la vita privata. Lady Cologno, però, lo chiamava solo per parlare di questo e per fomentare altri gossip e ad Alex non ha mai fatto piacere. Tuttavia, il protagonista non aveva mai palesato prima d’ora questa insofferenza.

Le sue dichiarazioni, infatti, hanno fatto il giro del web in men che non si dica e in molti le stanno commentando. La destinataria delle accuse, però, almeno per il momento è rimasta in silenzio. Come reagirà una volta che apprenderà quanto dichiarato da uno dei protagonisti che era solita ospitare nei suoi programmi e che tutt’ora sta menzionando? Non ci resta che attendere per scoprirlo.